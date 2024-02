Landkreis Günzburg soll Bezahlkarte für Asylbewerber testen

Der schwäbische Landkreis Günzburg wird eine von vier Pilotkommunen im Freistaat, die die bayerische Bezahlkarte für Asylbewerber in der Praxis testen. Das gab das Landratsamt Günzburg in einer Pressemitteilung bekannt. Auch die oberbayerischen Landkreise Fürstenfeldbruck und Traunstein sowie die Stadt Straubing in Niederbayern sollen laut der Deutschen Presse-Agentur Pilotkommunen werden.

Bayern geht Sonderweg

Bayern ist neben Mecklenburg-Vorpommern das einzige Bundesland, das sich nicht an dem bundesweit einheitlichen Kartensystem beteiligt. Laut bayerischem Innenministerium wird das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren für die bayerische Bezahlkarte noch im Februar abschlossen, die Probephase soll dann ab Ende März in den Pilotkommunen erfolgen.

Bezahlkarte soll im Landkreis Günzburg getestet werden

Der Landkreis Günzburg beteilige sich als eine der ausgewählten Modellkommunen an der Einführung der Bayerischen Geldkarte, teilt Günzburgs Landrat Hans Reichhart (CSU) mit. Die Kosten für die Einführung und den Betrieb der Karte trage der Freistaat Bayern. "Die Einführung einer Bezahlkarte ist ein zielführendes Mittel, um die Verwaltung effizienter zu machen", sagt der Landrat.

Bezahlkarte soll nur in bestimmten Bereichen nutzbar sein

Die Karte können laut Kircher an allen Stellen verwendet werden, die Debitkarten akzeptieren. Sie soll aber nur im jeweils zugelassenen Aufenthaltsbereich der Geflüchteten nutzbar sein. Das soll unter anderem einen Missbrauch der Karte durch Andere verhindern, sollte sie ein Flüchtling verlieren.

Geldtransfer ins Ausland soll verhindert werden

Die Bezahlkarte soll im Freistaat bis zum Sommer flächendeckend eingeführt werden. Ziel der bayerischen Geldkarte ist es, die Anreize zur Zuwanderung nach Deutschland zu verringern und Geldtransfers ins Ausland zu verhindern, indem das verfügbare Bargeld reduziert wird, sagt Bayerns Innenstaatssekretär Sandro Kircher. Das bedeutet: Abhebungen von Bargeld sollen dabei auf das gesetzliche Minimum eingeschränkt werden.