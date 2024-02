Mehrwertsteuer-Erhöhung in der Gastro: Sind Gäste weggeblieben?

Seit gut einem Monat liegt die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder bei 19 Prozent. Nach so einer kurzen Zeit sei es schwierig, eine Bilanz zu ziehen, sagt Thomas Förster, der 1. Vizepräsident des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga. Zudem sei der Januar immer ein "ruhigerer" Monat in Restaurants. Von direkt spürbaren Auswirkungen in der Branche habe er bisher noch nicht gehört.

Großteil der Wirte hat Preise erhöht

Allerdings, so berichtet er, hätten inzwischen rund 80 Prozent der Wirtinnen und Wirte in Bayern die Steuer direkt über die Preise an die Kunden weitergeben. Das hat laut Förster eine Umfrage durch Dehoga Bayern ergeben. "10 bis 15 Prozent planen die Weitergabe auf die Preise in den nächsten drei bis sechs Monaten – was auch völlig richtig ist."

Die Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie war während der Pandemie Mitte 2020 auf den ermäßigten Satz von sieben Prozent gesenkt worden. Mit dem Jahreswechsel lief die befristete Regelung aus. Dass der Steuersatz wieder auf 19 Prozent steigen würde, besorgte im Vorfeld nicht nur die Gastronomie: Im Dezember lehnten 69 Prozent der Befragten in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov die Anhebung ab. Ein Großteil befürchtete Preissteigerungen und Restaurantschließungen. Man wolle künftig seltener essen gehen, auf günstigere Restaurants ausweichen, billigere Gerichte bestellen oder auch beim Trinkgeld sparen, ergab die Befragung.