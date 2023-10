Lagarde 8: Grundstein für neues Wohnquartier in Bamberg gelegt

Es geht voran auf den Baustellen im Bamberger Lagarde Quartier. Mit Zement wird der Bauplan der neuen Baueinheit "Lagarde 8" eingemauert. Damit ist ein weiterer Grundstein für den ersten Bauabschnitt im Wohnquartier gelegt. Spätestens 2026 sollen in die neuen Wohnungen die ersten Mieter einziehen.

237 neue Wohnungen in dieser Baueinheit

Bei dem Bauprojekt "Lagarde 8" werden sechs Wohnhäuser mit 237 Wohnungen und rund 700 Quadratmetern Gewerbefläche realisiert. Auf dem ehemaligen Militärgelände entstehe ein urbanes Wohnquartier mit einem zeitgemäßen Mobilitäts- und Nahwärmekonzept sowie einem hohen Anteil an Mietwohnungen, so Andreas Zeitler vom Projektentwickler Instone Real Estate. 99 Wohnungen von "Lagarde 8" wurden bereits an die staatliche Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim verkauft. Sie unterliegt der Förderung des Freistaats, das heißt die Wohnungen werden zu günstigeren Preisen vermietet.

Fachkräftemangel sei großes Problem

Doch auf allen Baustellen sei momentan der Fachkräftemangel ein Problem, so Carsten Haase, Leiter im Projektmanagement bei Instone Real Estate. Auch wenn der Materialmangel inzwischen durch sorgfältige Vorausplanung überwunden werden konnte. Fachkräfte aus dem Ausland würden ebenso fehlen. Wenn bald die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, würde dieses Problem noch größer werden. Es müssten mehr junge Menschen motiviert werden, einen handwerklichen Beruf zu erlernen, so Haase.

Bei der neuen Baueinheit "Lagarde 8" haben man jedoch zum Glück keine Probleme mit Zulieferern gehabt, so Christian Dietz, Geschäftsführer der Dietz Baugesellschaft. Der Beton, die Fuhrleisten und Kräne würden von der Firma selbst produziert. Somit sei das Unternehmen nicht so stark auf die Industrie angewiesen wie andere. Das mache vieles leichter, erklärt Dietz.

Bezahlbarer Wohnraum für rund 2400 Menschen

Insgesamt entsteht in dem neuen Bamberger Lagarde Quartier bezahlbarer Wohnraum für rund 2.400 Menschen sowie Flächen für Gewerbe, Kultur und soziale Einrichtungen. Das Besondere an dem Stadtquartier: 70 Prozent der benötigten Wärme wird vor Ort aus erneuerbaren Energien gewonnen. Hierfür haben die Stadtwerke Bamberg den größten Abwasserwärmetauscher Bayerns installiert, in dem die Wärme aus dem Abwasser tausender Haushalte aufgefangen wird. Weitere Energiequellen sind laut Stadt ein 20.000 Quadratmeter großes Feld an Erdkollektoren und Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Gebäude. Spätestens 2026 sollen in die neuen Wohnungen der Baueinheit "Lagarde 8" die ersten Mieter einziehen.