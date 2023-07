Wie sich das Brandrisiko bei Photovoltaikanlagen senken lässt

Es ist die Nacht auf den 22. Mai. In der Nähe von Untrasried im Ostallgäu steht ein Stall in Flammen, die Rettungskräfte können nicht mehr viel retten, fast 150 Rinder verenden. Inzwischen steht fest: Ein Defekt am Wechselrichter der Photovoltaikanlage hatte den Brand ausgelöst. Wenige Wochen später brennt in Inningen bei Augsburg eine Lagerhalle komplett ab, auch hier die Ursache: eine defekte Photovoltaikanlage. Steigt mit Solarstromanlagen also auch die Brandgefahr?

Sind Photovoltaikanlagen brandgefährlich?

Eingangs gleich die Entwarnung: Auch wenn schadhafte Photovoltaikanlagen immer wieder zu verheerenden Großbränden führen, stellen solche Anlagen im Vergleich zu anderen technischen Geräten keine erhöhte Brandgefahr dar - zu diesem Ergebnis kommen mehrere Studien, darunter eine umfangreiche Forschungsarbeit von Fraunhofer Institut und TÜV Rheinland. Statistisch gesehen brennen derartige Anlagen genauso häufig oder selten wie andere elektrische Geräte im Haushalt auch. Allerdings, auch hier sind sich die Experten einig, gibt es Faktoren, die eine etwaige Brandgefahr noch einmal deutlich reduzieren.

Ausgehebelter Brandschutz und falsches Material

Laut dem Kreisbrandrat der Ostallgäuer Feuerwehren, Markus Barnsteiner, beginnt das Problem oft schon bei der Montage. An sich sei es selbstverständlich, eine solche technische Anlage nur von einem Fachmann einbauen zu lassen. Geschehe das nicht, habe das oft weitreichende Folgen: "Wir sehen als Feuerwehr oft, dass Photovoltaikanlagen nachträglich aufs Dach kommen und, dass dann oftmals, gerade auch bei ehemals landwirtschaftlich genutzten Anwesen, auch die Brandwand überbaut wird." Das sei das Schlimmste, was passieren könne: Der bauliche Brandschutz würde funktionieren, aber durch den Überbau der Photovoltaikanlage wäre das Feuer in der Lage, die Mauer zu überspringen und großflächig weiterzuwandern.

Auch das bei der Installation verwendete Material müsse besondere Anforderungen erfüllen, betont Stefan Veit, Prüfsachverständiger im Bereich Elektro- und Gebäudetechnik beim TÜV Süd. Oft, so Veit, liefen Photovoltaikanlagen jahrelang problemlos, seien dabei aber ungeschützt der Witterung ausgesetzt.

Schnee, Wind und Marder setzen der Anlage zu

Durch die starke UV-Strahlung könnten handelsübliche Kabelbinder beispielsweise einfach brechen und auch Wind und Schneelast beanspruchten das Material mit der Zeit. Hinzukämen Marderbisse oder Steinschlag durch Vögel, so dass durch gelockerte Steckverbindungen, freiliegende Kabel oder Risse an den Modulen auch das Brandrisiko zunehme.

Zudem besäßen PV-Anlagen durch ihre exponierte Lage ein erhöhtes Blitzeinschlags-Risiko. Um dabei das Brandrisiko möglichst klein zu halten, müsse deshalb schon bei der Installation auch ein funktionierender Blitz- und Überspannungsschutz mit angebracht werden.

Doch nicht nur Schäden können problematisch werden. Bereits intensive Verschmutzungen könnten zu punktuellen Erwärmungen führen und damit das Brandrisiko steigen lassen, erklärt Veit. Wichtig sei deshalb, so der Fachmann, sich um seine Anlage auch zu kümmern, sie regelmäßig zu warten und kontinuierlich in Stand zu halten.