Kunstminister Sibler für Lockerungen im Kulturbereich

Bayerns Kunstminister Bernd Sibler (CSU) hat am Dienstagabend (11.01.) im BR-Interview in Deggendorf noch einmal bekräftigt, dass auch die strengen Corona-Regelungen im Kulturbereich auf den Prüfstand kommen. Schon am Mittwoch (12.01.) soll ein Runder Tisch mit Vertretern aus der Kunst-und Kulturbranche stattfinden, so der Niederbayer in der BR24-Rundschau.

Auslastungszahlen sollen erhöht werden

Erstes Ziel sei es, die Auslastungszahlen deutlich zu erhöhen. Die derzeit geltenden 25 Prozent Auslastung habe man beschlossen, als in weiten Teilen Ostbayerns die Inzidenz über 1.000 gelegen habe und dramatische Situationen vorgeherrscht hätten.

Unsicherheit wegen Omikron-Variante

Jetzt werde man mit den Experten in den nächsten Tagen und Wochen die Auswirkungen der Omikron-Variante beobachten, hier wisse man noch nicht genau wo die Entwicklung hingeht.

Am Dienstag (11.01.) hat die Bayerische Staatsregierung bekanntgegeben, dass in der Gastronomie die 2G-Regel nicht verschärft werde. Im Kunst- und Kulturbereich allerdings gilt vorerst weiterhin die strenge 2G plus-Regelung und eine Publikumsauslastung von nur 25 Prozent.