Corona-Ticker Oberpfalz: Corona-Protest in Regensburg

14:05 Uhr: Bürgerfest Regensburg erst wieder 2023

Das Regensburger Bürgerfest, das im vergangenen Jahr ausgefallen ist, wird erst 2023 wieder stattfinden. Das hat die Stadt Regensburg bekanntgegeben.

Sowohl bei der Stadt als auch bei den Platzbetreiberinnen und -betreibern sei die Bereitschaft hoch gewesen, das Bürgerfest in diesem Jahr möglich zu machen. Aber angesichts der Pandemie trugen die Partnerinnen und Partner des Bürgerfests den gemeinsamen Entschluss mit, die Großveranstaltung abzusagen, heißt es in einer Mitteilung.

"Dennoch wird es in Regensburg einen Sommer voller Kunst und Kultur geben", sagte Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD). So plant das Kulturreferat dezentrale Feste in den Stadtteilen.

11:39 Uhr: UKR Regensburg will Pflegeberuf attraktiver machen

Das Universitätsklinikum Regensburg möchte zum sogenannten Magnet-Krankenhaus werden, und nimmt deshalb an der europaweiten "Magnet4Europe-Studie" teil.

Im ersten Schritt seien am UKR Parameter zur Arbeitsumgebung, Arbeitsstruktur und Qualität der pflegerischen Versorgung erfasst und die Zufriedenheit von Pflegekräften und Patienten evaluiert worden. In den kommenden eineinhalb Jahren arbeitet das UKR an der Einführung innovativer Strukturen, um so einen kulturellen Wandel am UKR einzuleiten, so Pflegedirektor Alfred Stockinger. Im nächsten Schritt sollen Praxisprojekte angestoßen werden.

"Unser Ziel ist es, dass unsere Mitarbeiter lernen, belastende Alltagsumstände zu identifizieren und eigenverantwortlich nach Lösungen zu suchen. Das schärft das eigene Profil und wirkt sich damit direkt positiv auf die Arbeit am Patienten aus", sagte Pflegedirektor Stockinger. Das Programm zeichnet Krankenhäuser für herausragende Leistungen in der Pflege, eine qualitativ hochwertige Patientenversorgung sowie für eine höhere Berufszufriedenheit bei den Pflegenden aus. Mehr als 60 Kliniken aus sechs europäischen Ländern nehmen teil.