Zerstörter Torbogen: Aufräumarbeiten sind angelaufen

Der Rest vom Tor wird gesichert

Vor Ort machte sich auch am Tag nach dem Unfall die Untere Denkmalschutzbehörde gemeinsam mit einem Statiker nochmal ein Bild von dem Überrest des Torbogens. Laut der Behörde kann er gesichert werden. Ein Abbau ist dann nicht notwendig. Dadurch sei der Wiederaufbau wesentlich leichter. Wann die zur Sicherung nötige Stütze an dem Torbogen aber befestigt wird, steht noch nicht fest. Die Ortsdurchfahrt in Gnadenberg ist derzeit noch komplett gesperrt.

Lkw-Fahrer wollte wohl Autobahnsperre umgehen

Ein Lastwagenfahrer war am Mittwochmorgen durch den Torbogen gefahren und hatte dabei vermutlich den Seitenabstand falsch eingeschätzt. Er rammte das Gemäuer ungebremst und riss dabei das Bauwerk, das seit rund 90 Jahren in seiner jetzigen Form bestand, zur Hälfte ein. Der Hintergrund: Aufgrund einer Vollsperrung auf der Autobahn A3 wurde der Verkehr umgeleitet. Laut Christian Lehmeyer, dem zweiten Bürgermeister der Gemeinde Berg, hielt sich der LKW-Fahrer mutmaßlich nicht an die ausgeschilderte Umleitung.

Durchfahrtverbot wurde immer wieder missachtet

Die Ortsdurchfahrt von Gnadenberg ist für Laster über 3,5 Tonnen verboten. Eine Anwohnerin äußerte gegenüber BR24, dass es aber nur eine Frage der Zeit gewesen sei, bis etwas Derartiges passiere. Denn Laster würden trotz Verbot durch den Ort abkürzen - immer wieder.

Der Gemeinde seien aber die Hände gebunden, etwas dagegen zu unternehmen, so der zweite Bürgermeister Lehmeyer. Denn es handele sich um eine Staatsstraße. Die Gemeinde will aber nun Gespräche mit Landkreis, Autobahnbehörde und Bund führen.