Klimafreundliches Bauen: In Nürnberg entsteht ein Holzhochhaus

"Ganz langsam runter. Langsam!" Matthias Schoder gibt über Funk Anweisungen an den Kranführer. Über ihm schwebt eine Holzstütze – rund drei Meter lang, mehr als 500 Kilo schwer, dick wie ein Baumstamm. Der Montageleiter und sein Team wollen die Stütze in die vorgesehenen Halterungen im siebten Stock des Holzhochhauses in Nürnberg setzen. Eine Millimeterarbeit. Stück für Stück wächst das Holzhochhaus: 13 Stockwerke, 52 Meter hoch.

Mit Holz hoch hinaus

Häuser aus Holz gibt es schon lange. Holzhochhäuser sind aber noch immer selten. "Es ist etwas Besonderes. Das macht man nicht alltäglich und die Dimensionen sind einfach gigantisch, sagt Roman Kreutmayr, der Leiter für den Holz- und Fassadenbau bei diesem Projekt. Und es geht auch noch höher. In Hamburg etwa entsteht das derzeit höchste Holzhaus Deutschlands mit 19 Stockwerken und einer Höhe von 65 Metern. In München soll in den nächsten Jahren ebenfalls ein Holzhochhaus entstehen.

Nicht alles darf aus Holz gebaut werden

Ganz aus Holz ist das Hochhaus in Nürnberg und auch in Hamburg aber nicht. "Eigentlich wollten wir alles aus Holz bauen. Aber das funktioniert nicht wegen der Brandschutzbestimmungen in Deutschland", sagt Architektin Ingrid Spengler, die das Holzhochhaus in Nürnberg geplant hat. Das Sicherheitstreppenhaus müsse aus Beton gebaut werden.