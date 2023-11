Sorge wegen Wolf und Bär: Klappt Weideschutz auf der Alm?

Das gegenseitige Verständnis wächst

Zusammenarbeit wie diese hilft, das Verständnis für unterschiedliche Sichtweisen zu stärken und Vorurteile abzubauen. Gemeinsam stehen Steffi Pempe und die Freiwilligen am Hang, schlagen mit einer Ramme die Eisenpfosten in den Boden. Es kostet teilweise viel Kraft, doch alle Pfosten stehen. Bauer Sepp Regauer war anfangs skeptisch, ob das mit dem Zaun überhaupt funktionieren kann. Aber die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer beeindruckt ihn: "Ich finde, es ist eine gute Sache, dass die Gruppe so selbstlos mithilft. Was mir ein bisschen problematisch erscheint, ist, ob der Zaun den Schnee auf über 1.000 Metern aushält." Ob der Zaun dauerhaft eine Lösung sein kann, wird sich erst in den nächsten Monaten zeigen.