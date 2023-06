Bundesregierung will Bauen mit Holz vorantreiben

Ein Holzparkhaus in Bad Aibling, ein Wohngebäude mit sieben Stockwerken in Kempten, ebenfalls zu großen Teilen aus Holz gebaut: Es gibt solche Bauwerke, doch sie sind eher selten. Die Bundesregierung will den Bau vorantreiben und damit etwas fürs Klima tun.

Rund sieben Prozent der deutschen Treibhausgase werden bei Neubau und Modernisierung frei. Ein Treiber ist Zement, der in der Herstellung viel CO2 ausstößt. Stattdessen große Teile eines Gebäudes mit Holz zu bauen, würde dem Klima helfen, ist Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) überzeugt.

Holzgebäude als CO2-Speicher

Denn das CO2, das der Baum im Lauf seines Lebens aufnimmt, und im Holz speichert, wäre lange im Gebäude gebunden. "Jedes neue Holzgebäude ist ein CO2-Speicher und im Vergleich zu anderen Bauweisen können rund 50 Prozent der Treibhausgasemissionen eingespart werden", sagt Özdemir.

Seine Kabinettskollegin, Bundesbauministerin Klara Geywitz ergänzt: "Holz ist leicht, vielfältig einsetzbar, langlebig und wiederverwendbar". Vor allem der Einsatz von heimischem Holz würde Transportkosten sparen und die regionale Wertschöpfung erhöhen.

Kaum Mehrfamilienhäuser aus Holz

Während bei Ein- und Zweifamilienhäusern ein Viertel mit Holz gebaut wird, liegt die Holzbauquote bei höheren Gebäuden unter fünf Prozent. Im Moment liegt die Holzbauquote in Deutschland bei rund 21 Prozent. Um das zu erhöhen, hat die Bundesregierung im Kabinett eine Holzbauinitiative verabschiedet. Darin wird aufgelistet, wo überall gehandelt werden muss.

"Leuchtturm-Projekte" aus Holz

Zum Beispiel sollen Forschung und Modellprojekte gestärkt und Bauregeln weiterentwickelt werden, damit Bauen mit Holz leichter möglich wird. Die Bundesregierung will auch selbst ein Vorbild sein, mit "eigenen Leuchtturm-Projekten", wie es in der Initiative heißt. Sie will bei bundeseigenen Neubauprojekten oder Modernisierungen mehr auf Holz setzen.

Knackpunkt: die Finanzierung

Noch ist die Holzbauinitiative vor allem eine Sammlung, die auflistet, in welchen Bereichen überall gehandelt werden muss und was Lösungen wären. Handeln sollen dann die einzelnen Bundesministerien, aber nur, wenn genügend Geld da ist. "Vorbehaltlich der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel", heißt es in der Pressemitteilung. Das könnte zum Knackpunkt werden.

Dass die Holzbauinitiative nun kommen soll, begrüßt die Koalition für Holzbau, in der sich Wissenschaftler, Planer, Architekten und Projektentwickler zusammengeschlossen haben. Das Konzept sei gut, weil die Initiative alle Bereiche mitdenke, sagt Jun Jensch von der Koalition für Holzbau. "Aber wenn die in dieser Legislaturperiode gar nicht umgesetzt werden, weil keine Gelder da sind, dann kommen wir politisch nicht weiter." Jensch fordert, dass für die Umsetzung Gelder im kommenden Bundeshaushalt für 2024 hinterlegt werden. Zum Beispiel brauche die Forschung mehr Geld. Aber die Haushaltslage ist angespannt, seit Monaten streiten die Koalitionäre über die Verteilung.

Auch die Länder müssen mitspielen

Andere Maßnahmen ließen sich auch ohne Geld umsetzen, zum Beispiel Regelungen bei den Baugenehmigungsverfahren zu vereinfachen. Doch da müssen die Bundesländer mitspielen, etwa bei den Landesbauordnungen oder den Holzbaurichtlinien, die den Brandschutz regeln.

Bayerisches Förderprogramm für Holzbau

Auch Bayern treibt das Bauen mit Holz voran. Die Staatsregierung hat 2022 ein Holzbauförderprogramm mit acht Millionen Euro aufgesetzt, für öffentliche Bauten wie Schulen oder für Mehrfamilienhäuser.

Bauministerin Geywitz und Landwirtschaftsminister Özdemir wollen in mehreren Dialogformaten mit Ländern und Verbänden an der Umsetzung der Initiative arbeiten. Bis zur Auftaktveranstaltung dauert es allerdings noch. Sie ist für den 10. Oktober dieses Jahres geplant.