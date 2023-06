KI in der Medizin: Wo Nobelpreisträger Chancen sehen

Beim Nobelpreisträger-Treffen in Lindau geht es dieses Jahr hauptsächlich um Medizin. Ganz wichtig ist dabei das Thema Künstliche Intelligenz, kurz KI. Sie wird künftig in der Krebsdiagnose eingesetzt werden, da sind sich viele Forscher sicher. Beispiel Hautkrebs: Wenn man künstliche Intelligenz richtig trainiert, dann wird sie den Krebs schneller erkennen als Fachärzte, sagen die Wissenschaftler.

Künstliche Intelligenz soll Blutvergiftungen erkennen

In Lindau treffen sich diese Woche aber nicht nur Nobelpreisträger, es sind auch viele Nachwuchswissenschaftler mit dabei. Darunter ein junges Team, das ein Pflaster mit einem Chip entwickeln will. Die KI in dem Chip soll darauf trainiert werden, eine Blutvergiftung ganz schnell zu erkennen.

Anamnese: Künstliche Intelligenz statt Arztgespräch

Auch die Frage, wie Ärzte zeitlich entlastet werden könnten, hat die Forscher beschäftigt. In Lindau haben sie darüber diskutiert, ob KI die Anamnese übernehmen könnte, also das Abfragen von Informationen, die für die Mediziner wichtig sind, zum Beispiel, welche Medikamente die Patienten nehmen. Die Zeit, die Ärzte dadurch sparen, könnten sie beispielsweise in die Gespräche mit ihren Patienten investieren.

Datenschutz: Eine enorme Herausforderung

Wenn KI tatsächlich die Anamnese übernehmen soll, dann stellt sich zwangsläufig die Frage nach dem Datenschutz. Auch darüber haben die Wissenschaftler in Lindau diskutiert. Allerdings ist das noch ein ungeklärtes Thema. Wie schafft man es, Daten allen zugänglich zu machen, die sie brauchen, einschließlich der Patienten, die Daten aber gleichzeitig vor allen anderen Personen zu schützen? So manche Wissenschaftler blicken mit einer gewissen Sorge auf das Thema.

Nobelpreisträgertagung in Lindau

Auf der 72. Nobelpreisträgertagung in Lindau treffen dieses Jahr 40 Nobelpreisträger auf ca. 600 Nachwuchswissenschaftler. Der Schwerpunkt der einwöchigen Veranstaltung liegt heuer auf Physiologie und Medizin.