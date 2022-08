Keine Corona-Hygienevorschriften auf dem Oktoberfest

Am 17. September wird "ozapft" auf der Münchner Theresienwiese. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet erstmals wieder das Oktoberfest statt. Auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist: Spezielle Hygienemaßnahmen sind nicht vorgeschrieben.

Wiesnwirte und Schausteller entscheiden selbst über Maßnahmen

Besondere Vorgaben lässt schon das aktuelle Infektionsschutzgesetz nicht zu, wie das städtische Gesundheitsreferat deutlich macht: Behördliche Auflagen wie etwa Zugangsbeschränkungen, verpflichtende Hygienekonzepte und Ähnliches seien "nach derzeitiger Gesetzeslage nicht möglich", betont eine Sprecherin auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks: "Welche Hygienemaßnahmen ergriffen werden, liegt (….) bei den Schausteller- und Gastronomiebetrieben, die auf den ihnen überlassenen Flächen das Hausrecht ausüben, sowie natürlich auch bei den Besucherinnen und Besuchern selbst."

Wiesnwirte-Sprecher: Keine besonderen Maßnahmen in den Zelten

In den Wiesn-Zelten werde es jedenfalls "keine besonderen Maßnahmen" geben, sagt Wiesnwirte-Sprecher Peter Inselkammer: "Weil wir keine Maßnahmen sehen, die grundlegend was bringen würden." Man werde alles so handhaben, wie man es den ganzen Sommer über in der Gastronomie getan habe. "Dadurch hat sich das Pandemiegeschehen auch nicht drastisch verändert."

Bei der Personalplanung stellt man sich freilich schon auf mögliche Corona-Auswirkungen ein. Co-Sprecher Christian Schottenhamel hatte erst vor kurzem erklärt, dass man hier für einen "gewissen Überhang" sorgt: Falls es zu Infektionen kommen sollte, könnte man noch "nachbessern", sagte der Gastronom kürzlich im BR-Gespräch.

Hygienespender, Tests und auf Wunsch Masken für Mitarbeitende

Unterdessen haben auch vor der Wiesn schon diverse Volksfeste stattgefunden. Viele Maßnahmen seien den Schaustellern und Marktkaufleuten da bereits "in Fleisch und Blut übergegangen", berichtet Schausteller-Sprecherin Yvonne Heckl. Mitarbeitende würden regelmäßig getestet und bekämen auf Wunsch Masken. Viele Kolleginnen und Kollegen hätten auch Hygienespender angeschafft, die sie nun auch auf der Theresienwiese aufstellen werden: "Die haben uns durchs ganze Jahr begleitet."

Nach dem Gäubodenvolksfest waren die Corona-Zahlen allerdings stark angestiegen.