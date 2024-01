Kampf um faire Bezahlung: Synlab-Mitarbeiter im Streik

In Augsburg und Weiden erlebt Synlab, ein Schlüsselakteur in der medizinischen Diagnostik, einen massiven Streik. Der Kern des Konflikts: ein Zerwürfnis in den Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) und dem Unternehmen. Die Mitarbeiter, die auf den Straßen demonstrieren, sind nicht nur wütend, sondern symbolisieren eine tiefere Krise in einem Sektor, der unter enormem Druck steht.

"Eine Frage der Gerechtigkeit" – Gewerkschaft fordert Anerkennung

Torsten Falke, Bezirksleiter der IGBCE, bringt es auf den Punkt: "Nach den enormen Gewinnen in der Pandemie ist es nur gerecht, dass unsere Mitglieder einen angemessenen Anteil erhalten." Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 11 Prozent, eine substantielle Erhöhung des Urlaubsgeldes und eine zusätzliche Jahressonderzahlung. Diese Forderungen unterstreichen den Wunsch nach Anerkennung der Leistungen der Mitarbeiter während der herausfordernden Corona-Zeiten.

Synlabs Sicht: "Unrealistische Forderungen der Gewerkschaft"

Synlab sieht sich einem unrealistischen Forderungskatalog gegenüber. Kerstin Mades, Leiterin Personal, kontert: "Unsere Angebote waren fair und lösungsorientiert. Es ist frustrierend, dass die Gewerkschaft unsere Bemühungen um eine faire Lösung nicht anerkennt." Trotz steigender Betriebskosten und begrenzter Preiserhöhungen hat Synlab nach eigenen Angaben ein Angebot vorgelegt, das eine Lohnerhöhung von mehr als 10 Prozent über 21 Monate umfasst.

Patienten in der Warteschleife

Die Auswirkungen des Streiks gehen über die Tore von Synlab hinaus und berühren das gesamte Gesundheitssystem. Die Bearbeitung medizinischer Laboruntersuchungen, wie Corona-Tests oder Blutuntersuchungen, kann sich auch überregional verzögern. Synlab gilt als der größte Labordienstleister in ganz Europa.

Patienten in Augsburg und darüber hinaus könnten längere Wartezeiten auf wichtige Labortests erleben. Zwar versichert Synlab, dass Notdienste die kritischsten Dienstleistungen aufrechterhalten, doch das Gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher Effizienz und der Wertschätzung der Mitarbeiter bleibt eine Herausforderung.

Synlab beschäftigt in Augsburg knapp über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bundesweit etwa 3.500.