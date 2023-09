Riesiger Solarpark im Landkreis Haßberge geht in Betrieb

230.000 Solar-Module, die Strom für 40.000 Haushalte erzeugen sollen - in der Gemeinde Bundorf im Landkreis Haßberge geht am Donnerstag Bayerns größter Solarpark offiziell in Betrieb. Nach gut einem Jahr sind die Bauarbeiten dort fast abgeschlossen.

Solarpark so groß wie 180 Fußballfelder

Die Sonne meint es gut mit Bundorf. Davon sind die Einheimischen fest überzeugt. Und so stieß die Idee, hier Bayerns größte zusammenhängende Photovoltaikanlage zu bauen, auf vergleichsweise wenig Gegenwehr. Fast 180 Fußballfelder oder 125 Hektar umfasst die Fläche. Vom Dorf aus sieht man davon nichts. Denn der Solarpark liegt hinter einer Kuppe und in einer Senke versteckt.

Mehr Einnahmen als mit Ackerbau

Die Gemeinde hat ein Konzept für das Großprojekt gefunden, von dem alle profitieren: Die Besitzer müssen zwar auf einen Teil der Pachteinnahmen verzichten. Doch die Landwirte, deren Flächen nun zum Großteil von Solarmodulen überdacht sind, kommen mit den geminderten Pachterträgen immer noch auf mehr Einnahmen als mit Ackerbau. Und die Pachteinnahmen, auf die die Besitzer verzichten, werden in der Gemeinde Bundorf investiert, wie Bürgermeister Hubert Endres erklärt: "Und dadurch hat es überhaupt keine Probleme gegeben mit Bürgerbegehren oder sonst was."

Aber auch die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde haben etwas davon. Sie hatten das Vorkaufsrecht, wenn sie genossenschaftliche Anteile erwerben wollten, kommen aber in jedem Fall in den Genuss der neuen Ladeinfrastruktur für E-Autos. Auch die PV-Anlagen für öffentliche Gebäude in allen Ortsteilen – egal ob Rathaus, Dorfgemeinschaftshaus oder Kindergarten – entlasten künftig den Haushalt der Gesamtgemeinde und damit alle.

Sonnenstrom auch für Nahwärmenetz

Als besonderen Erfolg betrachtet Bürgermeister Endres die Tatsache, dass der Betreiber des Solarparks für den Hauptort ein Nahwärmenetz bereitzustellen hat. Das hatte die Gemeinde zur Bedingung für die Genehmigung gemacht. Der Sonnenstrom wird künftig in Bundorf eine Großwärmepumpe sowie einen Elektrokessel speisen.

75.000 Liter Wasser sollen so in einem Pufferspeicher auf 80 Grad Celsius erhitzt werden und über Rohrleitungen die angeschlossenen Haushalte mit Wärme versorgen. Zusätzlich kann in den kalten Wintermonaten eine Hackschnitzelheizung zugeschaltet werden. Die Rohrleitungen für das Nahwärmenetz im Hauptort liegen bereits in der Erde. Straßenbauer sind gerade dabei, die letzte Asphaltschicht aufzutragen.