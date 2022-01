Kälte und Neuschnee: Gute Wintersportverhältnisse im Bayerwald

Ob Skifahren, Langlaufen oder Rodeln: Im Bayerischen Wald finden Wintersportler derzeit gute Bedingungen vor. Dafür haben Neuschnee und die Kälte der vergangenen Tage gesorgt.

Fast alle Lifte laufen wieder

Am Großen Arber liegen zum Beispiel 40 bis 60 Zentimeter Schnee, 15 davon waren Neuschnee in den letzten 24 Stunden. Sieben von 14 Pisten sind am Arber geöffnet und auch beide Rodelbahnen. Im Skizentrum Mitterfirmiansreut laufen bei rund 30 Zentimetern Schneehöhe bis auf den Kißlingerlift sämtliche Lifte. In Sankt Englmar sind die Predigtstuhl Arena und der Lift Grün-Maibrunn in Betrieb. Im Skigebiet liegen 15 bis 40 Zentimeter Schnee. Weitere Lifte sollen im Lauf der Woche oder am Wochenende öffnen, so die Tourist-Info Sankt Englmar.

Sesselbahn am Geißkopf ist in Betrieb

Am Geißkopf läuft ab heute wieder die Sesselbahn. Forsthauslift 1 und der Geißleinpark für Kinder sind schon länger wieder geöffnet. Um die restlichen Lifte aufmachen zu können, muss man aber noch mehr beschneien, hieß es am Geißkopf am Dienstag. Auf den schon präparierten Pisten liegen 30 bis 40 Zentimeter Naturschnee, gemischt mit Kunstschnee aus den Schneekanonen. Auch der kleine Skilift Riedlberg bei Drachselsried ist in Betrieb.

In kleinen Skigebieten dauert es noch wenige Tage

Noch etwas Geduld braucht man für andere kleine Skigebiete wie etwa den Silberberg bei Bodenmais. Auch am Hohenbogen gibt es erst ab Donnerstag wieder Skibetrieb. Dort will man heute Nacht mit dem Beschneien anfangen. Es liegt aber schon Naturschnee, der momentan vor allem Tourenskifahrer anlockt. Für sie und auch für Winterwanderer ist die Sesselbahn in Betrieb.

Viele Kilometer Langlaufloipen sind gespurt

Langläufer haben jetzt wieder ein deutlich größeres Angebot. Am Bretterschachten bei Bodenmais sind auf einer 20 bis 30 Zentimeter dicken Schneedecke 84 Kilometer Loipen hergerichtet. Seit heute ist auch die komplette Auerhahnloipe gespurt, auf der man 30 Kilometer durchgehend von Eck bis zum Bretterschachten laufen kann - in klassischer und in Skatingtechnik. Im Gebiet Mauth-Finsterau sind ebenfalls rund 80 Kilometer Loipen gespurt - bei 15 bis 25 Zentimetern Naturschnee. Auch im Skigebiet Sankt Englmar sind alle Loipen - insgesamt 106 Kilometer – präpariert. Und das bei 15 bis 40 Zentimetern Schnee. Auch das Langlaufzentrum Scheiben bei Lohberg ist jetzt in Betrieb. 17 Kilometer sind dort gespurt. In Bischofsmais sind ab heute auch wieder rund 27 Kilometer Loipen gespurt, zum Beispiel die Runde um den Geißkopf - bei 20 bis 40 Zentimetern Naturschnee.

Rodeln durch den Wald möglich

Rodeln kann man zum Beispiel in Sankt Englmar oder in Bodenmais, wo die Naturrodelbahnen Scherau und Hochzell präpariert sind, die durch den Wald führen. Wer lieber durch den Wald als auf der Piste Ski fahren möchte, kann die Tourenabfahrt vom Großen Arber bis Bodenmais nutzen. Sie ist jetzt befahrbar.