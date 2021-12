Skifahren mit 2G: Die ersten Schwünge im Bayerischen Wald

Geringes Infektionsrisiko an der frischen Luft

Ein Vorteil des eher kleinen und familiären Skizentrums Mitterdorf ist, dass es keine geschlossenen Gondeln gibt. Das finden auch die Gäste positiv. Ein Mann: "Ich bin ja ganz froh, dass wir noch alte Lifte hier haben, also den Sessellift und dann noch den Schlepplift, wo ich die Ansteckungsgefahr als sehr gering sehe". Seine Frau ergänzt: "An und für sich ist es auch schon vom Abstand her beim Anstellen sicher. Am Anfang ist es so schmal, da haben nur zwei Leute nebeneinander Platz. Dazu hat man seine Ski und damit immer 1,50 Meter oder zwei Meter Abstand zum Vorder- oder Hintermann. Da habe ich absolut keine Bedenken".

2G plus wäre "ganz anderer Hammer"

Sollte für den Skibetrieb in Bayern auch 2G plus eingeführt werden, wäre das für Betreiber wie in Mitterfirmiansreut extrem schwierig umzusetzen, so Geschäftsführer Hain: "Das wäre mit Sicherheit ein ganz anderer Hammer. Wenn es so kommt, dann würden wir uns schwer tun, Impf- oder Genesenennachweis zu kontrollieren und noch einen negativen PCR–Test zu verlangen. Das wäre hart".

Österreich greift durch

Ins Nachbarland - die Skination Österreich - darf man seit dieser Woche nur noch geboostert oder mit zwei Impfungen plus negativem PCR-Test. Genau das hält viele Skifans davon ab, nach Ischgl, Saalbach oder Kitzbühel zu fahren. Einige landen deshalb auch in Mitterfirmiansreut. Die hohen Kosten für PCR-Tests schrecken ab.

Die 2G-Regel sorgt im Skizentrum Mitterdorf auf jeden Fall nicht für große Probleme. Es überwiegt bei den Liftbetreibern und den Wintersportlern momentan einfach die Freude, dass Skifahren trotz Corona möglich ist und das Wetter auch mitspielt.