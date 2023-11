Jede Pointe sitzt: 25 Jahre Erfolgsgeschichte Heißmann & Rassau

Die ersten Lacher haben sie nach zehn Sekunden. Volker Heißmann steht mit einem goldenen Umhang und einem Krönchen mit rosa Federn auf der Bühne der Fürther Comödie und breitet die Arme aus, so wie es das Nürnberger Christkind beim Prolog zur Eröffnung des Christkindlesmarktes macht. Heißmann spricht die ersten Zeilen des Prologs, grinst und verdreht die Augen, wie nur er es kann, dazu spricht er mit seiner unverwechselbar fränkischen Quatschnudel-Stimme.

Tausende Vorstellungen seit 1990

"Grins-Kistlas-Margd" heißt die Revue und an diesem Abend feiert das Fürther Duo Volker Heißmann und Martin Rassau ihre 1020. Vorstellung. Zum 25. Jubiläum der Comödie Fürth haben die beiden diese erfolgreiche Revue wieder aufgelegt. Fünf Jahre war die Show mit Sketchen über den Nürnberger Christkindlesmarkt nicht mehr zu sehen.

"Über 300.000 Zuschauer haben dieses Stück seit 1990 gesehen. Das ist unser ältestes Stück und das haben wir damals hier mit in die Comödie gebracht und das hat sicher auch zum Erfolg dieses Hauses beigetragen." Volker Heißmann.

Heißmann sitzt im Zuschauersaal "seiner" Comödie mit den runden Tischen, an denen in einer Stunde, die gut 300 Zuschauer sitzen und Tränen lachen werden.

Erfolgsrezept von Heißmann und Rassau

Dieser Abend ist wie die meisten anderen, wenn die beiden auftreten, komplett ausgebucht. Die Zuschauerinnen und Zuschauer kommen von weit her, um Heißmann und Rassau einmal live zu sehen. Die BR-Fernsehsendung "Fastnacht in Franken" hat sie weit über die Grenzen Frankens hinaus bekannt gemacht. An diesem Abend sitzt zum Beispiel eine Landfrauen-Gruppe aus dem Donau-Ries mit über 150 Personen im Publikum.

Volker Heißmann läuft im roten, mit Weihnachtsdekoration bedrucktem Anzug zu den Frauen und witzelt über die Kuhställe im Donau-Ries. Wieder ein Lacher, immer sitzt die Pointe. "Wir machen das, was die Leute sehen wollen und haben Spaß dabei, das überträgt sich auf die Leute", sagt Martin Rassau und fasst das Erfolgsrezept der beiden Komödianten in einem Satz zusammen.

"Bei uns menschelt es eben und das gefällt den Leuten." Volker Heißmann.

Süddeutschlands erfolgreichstes Privattheater

Vor 25 Jahren eröffneten die beiden, mit den zwei weiteren Geschäftspartnern Marcel Gasde und Michael Urban, die Comödie Fürth im Berolzheimerianum, einem Jugendstilgebäude mit einem schönen Saal, der allerdings einer aufwendigen Renovierung bedurfte. Vier Millionen Mark Kredit nahmen die vier Männer auf. Die einzige Sicherheit, die sie hinterlegen konnten, war ihr Humor und ihre "blöden Gesichter", wie es Volker Heißmann nennt.

Dieser Mut zahlt sich aus. 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchen das Theater jährlich. Die Comödie ist Süddeutschlands erfolgreichstes Privattheater und beschäftigt mit der dazugehörenden Gastronomie rund 100 Mitarbeitenden. Volker Heißmann und Martin Rassau haben es geschafft, Fürth zu einem Comedy-Hotspot zu machen, der Kollegen wie Josef Hader, Luise Kinseher, Helmut Schleich und Wolfgang Krebs anlockt.

Buch zum Jubiläum von Heißmann und Rassau

"Ein Duo kommt selten allein" haben die beiden ihr Buch genannt, das jetzt zum 25-jährigen Jubiläum erschienen ist und auf 200 Seiten die Geschichte des Fürther Erfolgsduos beschreibt. Waltraud und Mariechen, die beiden Witwen und ihre erfolgreichsten Bühnenfiguren dürfen dabei nicht fehlen. Auch an diesem Abend in der Fürther Comödie frotzeln die beiden Witwen über fehlende Unterwäsche, damit es schnell geht, wenn die Gelegenheit kommt und Skilehrer, mit denen sich Mariechen in jungen Jahren einmal in der Scheune vergnügt hat. Verlässlich ertönen die Lacher und wieder sitzt die Pointe - auch nach der 1020. Vorstellung. Genau das muss dem Erfolgsduo erst einmal jemand nachmachen.