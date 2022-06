Inside USK: Mit Polizei-Spezialkräften bei der Drogenrazzia

Tobi und Leon sind erst seit kurzem Teil des Unterstützungskommandos der Bayerischen Polizei. Vor vier Monaten haben sie die extrem harte USK-Ausbildung bestanden. Seitdem trainierten sie Woche für Woche auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei in Dachau für den Ernstfall.

Heute nun steht eine groß angelegte Drogenrazzia in einer Diskothek an. Reporter von Kontrovers – Die Story begleiten exklusiv den Einsatz.

Vor Ort darf nichts schiefgehen

Es ist 20 Uhr. Das Briefing für die Drogenrazzia. Auch Tobi und Leon nehmen teil. In etwa fünf Stunden werden sie gemeinsam mit 100 Kollegen eine Diskothek stürmen. Sie wissen nicht, was sie genau erwartet, wie viele Menschen zu dem Zeitpunkt in dem Club sind, wie die Stimmung ist, und ob sie sogar angegriffen werden. Die Polizei hat den Club schon länger im Visier. Der Verdacht: Drogenhandel- und Missbrauch.

Die Hintergründe zur Diskothek erklärt der stellvertretende Chef des USK Dachau, Andreas Niedermeier, seiner Truppe: "2020 ist eine Person mit 160 Gramm Koks im Außenbereich festgenommen worden. Und es gab einen Gast, der hatte 105 Ecstasy-Tabletten bei sich." Er sei im Außenbereich festgenommen worden, hatte aber noch den Stempel vom Club auf dem Arm.

Vor Ort darf nichts schiefgehen. Gibt es im Club einen Hintereingang? Wo können die Einheiten am besten in das Gebäude eindringen? Bei USK-Neuling Tobi steigt allmählich die Anspannung: "Ein bisschen aufgeregt bin ich jetzt schon, weil in so einer Größenordnung habe ich das jetzt auch noch nie gemacht."

Inside USK: Extreme Polizeieinsätze