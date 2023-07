"Die Jungs sind Maschinen": Polizei-Spezialkräfte im Wettstreit

Abschluss-Übung: Sieben Kilometer langer Hindernis-Parcours

Das zeigt sich auch bei den letzten Aufgaben. "Jeder redet sich‘s so ein bisschen schön, man will ja keine Schwäche zeigen, aber es zwickt schon ein bisschen", so der 22-Jährige, inzwischen erschöpfte BFEler aus Bayreuth, kurz vor dem Abschlusswettkampf in Dachau mit rund neunzehn Hürden. Die Beamten müssen unter anderem einen 3,5 Tonnen schweren Einsatz-Bus nur mit ihrer Muskelkraft schieben und ziehen, über Reifen springen, und mehrmals in voller Montur durch die Amper schwimmen.

Team der Bundespolizei aus Hünfeld gewinnt – Bayreuther Team wird Zweiter

Mit letzter Kraft kämpfen sich die Bayreuther ins Ziel, sogar ziemlich weit vorne. Am Ende können sie den zweiten Platz in der Gesamtwertung erreichen. Bei der gemeinsamen Feier am Ende muss sich die erschöpfte Mannschaft, genauso wie alle anderen Teams, aber erstmal erholen. Die Kontrovers-Story hat den gesamten kräftezehrenden Wettkampf begleitet. Gewonnen hat ein Team der Bundespolizei aus Hünfeld. Dort wird in zwei Jahren der nächste Wettkampf ausgetragen.