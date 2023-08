Inklusionsprojekt schickt bunten Ferrari auf die Rennstrecke

Die Standardfarbe eines Ferrari ist in der Regel Rot. Dieser hier, der in einer Lagerhalle der "Lebenshilfe Nürnberger Land" in Lauf an der Pegnitz steht, ist mit schwarzer Folie überzogen. Fenster, Türen und Scheinwerfer sind abgeklebt. Etwa zwölf Kinder und Erwachsene mit Behinderung machen sich ans Werk, ausgestattet mit Sprühdosen beginnen sie dem Sportwagen einen neuen Look zu verpassen. Mit der ungewöhnlichen Kunstaktion sollen Spenden gesammelt werden.

Rot, Blau, Gelb, Rosa oder Grün – viele verschiedene Farben stehen zur Verfügung. In der Halle der "Moritzberg-Werkstätten" liegt der Geruch von Sprühfarbe, die jungen Künstler sind mit Leidenschaft dabei. Im Herbst dieses Jahres soll der Ferrari 488 dann auch auf der Rennstrecke zum Einsatz kommen.

Vorbild Andy Warhol

Ihre Inspiration haben sich die Macher der Kunstaktion der Lebenshilfe in Lauf an der Pegnitz von Andy Warhol geholt. Der Künstler hatte im Jahr 1979 eine ähnliche Aktion gestartet und einen BMW M1 bemalt. Auch Mario Grummt vom Autohaus Mertel in Nürnberg war von der Idee so sehr angetan, dass er den italienischen Sportwagen zur Verfügung stellte. Ferrari selbst wüsste von dieser Idee noch gar nichts, da das Auto der Firma gehöre so Grummt. Generell würden Rennwagen sowieso mit vielen verschiedenen Aufklebern versehen, so eine Bemalung wie hier sei etwas Besonderes. Knapp 370.000 Euro sei der Ferrari wert, ein V8 Motor mit 670 PS steckt unter der Haube und eine Bemalung im Stile Warhols und ein Ferrari passten gut zusammen, meint Grummt.

Ferrari-Aktion sorgt für große Freude

Bei den Kindern und Erwachsenen mit Behinderung sorgt die Aktion für große Begeisterung, wie beim achtjährigen Vincent. Es mache sehr viel Spaß so ein Auto besprühen zu dürfen. Großartig findet er, dass das dann auch bei echten Rennen mitfahren wird. Genauso sieht das Birgitt, die mit Rosa sprüht. Dies sei ihr erstes Mal, dass sie spraye, bisher habe sie nur gemalt.

Für Norbert Hanke, Leiter der Frühförderung und Gestalter zahlreicher anderer Kunstaktionen, ist dieser Tag ein voller Erfolg. Seit vielen Jahren leitet er sogenannte Action-Painting-Kurse und macht dabei mit Erwachsenen und Kindern mit Handicap gute Erfahrungen: "Das ist eine hervorragende Methode, weil ich wenig sprechen muss. Über das Malen ergibt sich dann ein Geben und Nehmen, ein Ping-Pong."

Reittherapie soll unterstützt werden

Mit der besonderen Aktion will die Lebenshilfe unter anderem Spenden für den Ausbau des Reitstalls und der Reittherapie sammeln, so Dennis Kummarnitzky, Geschäftsführer der Lebenshilfe Nürnberger Land. Man hoffe zum einen, mit dem bemalten Ferrari international noch mehr auf das Thema Inklusion aufmerksam zu machen, zum anderen sei ein Spendenkonto eingerichtet worden. Das Reittherapiezentrum sei mit sieben Pferden gut genutzt, es brauche aber eine Überdachung der Außenfläche, um sich vor starker Sonneneinstrahlung oder Regen schützen zu können und noch mehr Einheiten anbieten zu können.

Ein weiteres Problem sei, dass die Refinanzierung der Reittherapie noch nicht von vielen Krankenkassen anerkannt worden sei. Auch hierfür sollen Spenden gesammelt werden, damit sich auch Familien mit weniger Einkommen die Therapieeinheiten leisten könnten.

Im Herbst auf der Rennstrecke

Im September dieses Jahres soll der wohl erste inklusiv bemalte Ferrari dann beim "GT Open Cup" in Monza mitfahren. Zusammen mit dem Ferrari-Autohaus Merkel ist das Spendenprojekt #Grip4Inclusion eingerichtet worden. Unterstützt wird die Lebenshilfe auch von der Sportwagen-Charity Nürnberg. Im Herbst sollen hier weitere Kunstwerke, die heute gestaltet wurden (ein bemaltes, lebensgroßes Kunststoffpferd und weitere Bilder) versteigert werden.