Protest in München für mehr Rechte von Menschen mit Behinderung

Der Behindertenverband Bayern hatte am Samstag in München zum Protest am Marienplatz aufgerufen. Unter dem Titel "Randgruppenkrawall" wurde für die Rechte von Menschen mit Behinderung demonstriert - gemeinsam mit Aktivisten und Politikern.