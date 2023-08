Niederbayerischer Bergsteiger lässt Kameraden im Stich

Am Sonntagabend wurde die Bergrettung Saalfelden im Salzburger Land von einem Bergsteiger alarmiert. Er hatte am Zustiegsweg zum "Ingolstädter Haus" im Steinernen Meer auf rund 1.950 Metern Höhe einen geschwächten Wanderer entdeckt. Der Niederbayer lag am Steig und konnte nicht mehr weiter.

Einsatz für die Bergrettung

Die Bergrettung rückte zu dem 64-Jährigen aus. Er sei sehr geschwächt gewesen, schildert der Saalfeldener Ortsstellen- und Einsatzleiter Markus Reichholf die Situation. Der Niederbayer machte sich allerdings Gedanken um seinen Begleiter, den er nicht mehr gesehen hatte. Es folgte ein großer Sucheinsatz.

Freund liegt schlafend in der Hütte

Wie sich herausstellte, war der Kamerad einfach weitergegangen und hatte sich in der Hütte "Ingolstädter Haus" schlafen gelegt. Man habe den Mann, der auch aus Niederbayern kommt, aufgeweckt, aber er hätte keinerlei Einsicht gezeigt, so Reichholf.

"Er erzählte, dass er seinen Kollegen zurückgelassen habe und meinte nur, dass er auch alleine zurechtkommen müsse." Einsatzleiter Markus Reichholf

Der geschwächte 64-Jährige, der am Wegrand zurückgelassen worden war, wurde mit einer Gebirgstrage ins Tal gebracht und dort versorgt. Der gesamte Einsatz in der Nacht zum Montag dauerte nach Angaben der österreichischen Bergretter mehr als sechs Stunden. Insgesamt waren 16 Bergretter im Einsatz. Woher genau aus Niederbayern die beiden Männer stammten, dazu machte die Bergrettung zunächst keine Angaben.