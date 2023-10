IG Metall kämpft weiter für Valeo-Arbeitsplätze in Bad Neustadt

Im Valeo-Werk in Bad Neustadt sollen ab August 2024 keine Elektromotoren produziert werden. Die Fertigung soll ins polnische Czechowice-Dziedzice verlagert werden. Laut IG Metall sind am Standort Bad Neustadt 310 Beschäftigte von dieser Entscheidung betroffen. Für die von drohender Arbeitsplatzverlagerungen betroffenen Mitarbeiter des Valeo-Elektromotorenwerks fand am Mittwoch in Mellrichstadt eine Betriebsversammlung statt.

IG Metall: Erhalt der Jobs hat oberste Priorität

Die IG Metall ihrerseits forderte in Mellrichstadt mit einer Aktion den Erhalt der Arbeitsplätze: Zwölf zusammengestellte Kartons mit Unterschriften der Mitarbeiter bildeten die Forderung "Standhaft für ein Morgen". Jessica Reichert, die Betriebsratsvorsitzende vom Valeo-Standort Bad Neustadt, sagte dem BR, dass – inklusive befristeter Verträge – in Summe 310 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom angekündigten Arbeitsplatzabbau betroffen seien. Am Donnerstag will der Betriebsrat des Bad Neustädter Valeo-Werks damit beginnen, einen umfassenden Fragenkatalog an die Unternehmensleitung zu formulieren.

Produktion der Elektro-Antriebe soll nach Polen verlagert werden

Die Valeo-Geschäftsleitung plant, das Elektromotorenwerk in Bad Neustadt im Juli 2024 zu schließen und die Produktion nach Czechowice-Dziedzice südlich von Kattowitz in Polen verlagern. Bei Valeo in Bad Neustadt arbeiten laut Reichert insgesamt 510 Menschen. Die Unternehmensleitung kommunizierte, dass die Abteilung für Forschung und Entwicklung in Bad Neustadt bleiben solle. Der sogenannte Musterbau solle aber ebenfalls abgezogen werden. Im "Musterbau" werden Prototypen und Kleinserien gefertigt. Aus Sicht von Reichert ist das widersinnig.

Der "Musterbau" müsse da angesiedelt sein, wo auch Forschung und Entwicklung sei, sagte sie gegenüber dem BR. Reichert ist entsetzt, dass die Elektromotorenproduktion aus der bayerischen Modellstadt für Elektromobilität ins in Sachen Produktions-, Lohn-, oder Energiekosten günstigere Ausland verlagert werden solle. Mitarbeiter hoffen nun auch auf Hilfe aus der Politik.