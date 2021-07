Höchste Warnstufe: Schwere Gewitter in Teilen Bayerns

Die weiteren Wetter-Aussichten

Auch in anderen Regionen in Bayern, vor allem im Westen sowie in Alpennähe, ist heute weiter mit Gewittern zu rechnen, sporadisch auch im Osten Bayerns. Diese könnten teils unwetterartig ausfallen mit Starkregen, Böen und Hagel, so der DWD. Die Temperaturen für Sonntag liegen zwischen 22 und 27 Grad.

Für den Start in die neue Woche sind Sonne und Wolken angesagt. Nur noch vereinzelt kommt es zu Schauern und Gewittern. Südlich der Donau können die Menschen laut DWD mit längeren sonnigen Abschnitten bei Höchsttemperaturen von 21 Grad bis 26 Grad rechnen.

Am Dienstag dürften den Meteorologen zufolge dann dichte Wolkenfelder von West nach Ost ziehen. Daher müsse in Teilen Deutschlands mit schauerartigen Regenfällen sowie mit kräftigen Gewittern bei Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad gerechnet werden. Im Osten bleibt es jedoch länger sonniger.