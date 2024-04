Hochwasserschutz: Warum in Schwarzach am Main nur wenig passiert

Auf zwei Tafeln an einem Geräteschuppen hat Michael Lukacz die Hochwasserstände eingezeichnet. Im Mai 2013 stand das Wasser fast kniehoch an der Stelle in seinem Hof. Ein Jahrhunderthochwasser, dachte Lukacz. Doch am 9. Juli 2021 war das unterfränkische Schwarzach am Main schon wieder geflutet. Dieses Mal stand das Wasser bis zur Hüfte. "Wir sind in der glücklichen Lage, dass es keine Toten gegeben hat", sagt er. Doch mehr als zweieinhalb Jahre nach dem erneuten Hochwasser, sind nur einzelne Schutzmaßnahmen im Ort umgesetzt worden. Anwohner wie Michael Lukacz können das nicht verstehen.

Anwohner: Maßnahmen brauchen zu lang

Denn in Schwarzach und den umliegenden Gemeinden gibt es bereits ein erstes Konzept, um Schäden wie 2013 und 2021 zu verhindern. Weitere Konzepte sind in Arbeit. Das Ziel: Das Wasser in der Fläche halten. Breitwasser statt Hochwasser. Doch aus Sicht der Anwohner, die sich in einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen haben, läuft alles viel zu schleppend. Auch zu unkoordiniert. Zu viele Stellen seien beteiligt, die unabhängig voneinander Maßnahmen erarbeiten. Die Kommunikation sei dürftig. "Wir haben das Gefühl, dass hier nicht viel passiert", sagt Werner Hillger von der Bürgerinitiative. "Das nächste Hochwasser wird wieder kommen."

180 Quadratkilometer "entwässern" in Schwarzach

Bei einem Besuch bei Bürgermeister Volker Schmitt (Freie Christliche Wählergemeinschaft) im Schwarzacher Rathaus wird deutlich: Die Lage ist komplizierter, als sie auf den ersten Blick wirkt. Verschiedene Behörden sind beteiligt, Ausschreibungen brauchen Zeit, manche Maßnahmen werden nicht gefördert – und auch die besondere Lage des Ortes spielt eine Rolle. Denn bei dem Hochwasser 2021 war in Schwarzach nicht der Main das Problem – sondern die kleinen Bäche, die aus Richtung des Steigerwalds kommen und am Ortsrand in den Main münden.

Auf einem Besprechungstisch hat Volker Schmitt eine Karte ausgebreitet. Darauf zu sehen: Die vielen Bäche, die aus anderen Gemeinden nach Schwarzach führen – ein Einzugsgebiet von 180 Quadratkilometern. "Das sammelt sich dann alles bei uns", sagt Schmitt.