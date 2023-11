Hochwasserlage im Allgäu entspannt sich, Wetterwarnung bleibt

Der kritische Zeitraum war laut den Behörden die Nacht von Dienstag auf Mittwoch, denn dafür war erneut viel Regen angesagt worden. Allerdings wurde die Prognose noch am Abend korrigiert: Der Hochwassernachrichtendienst erwartete höchstens Meldestufe 2, das heißt, Wiesen- und Waldflächen können überflutet werden und einige Straßen.

Iller bei Neu-Ulm erreicht Meldestufe 2

Eingetreten ist Meldestufe 2 bisher lediglich an der Iller in Neu-Ulm, kurz bevor diese in die Donau fließt. Im Allgäu sind die Pegelstände bisher unauffällig. Bereits am Dienstag war zu beobachten, dass die Bäche und Flüsse zwar sehr viel Wasser führen, zu größeren Überschwemmungen kam es allerdings nicht. Auch die am Dienstag noch sicherheitshalber gesperrte Bahnstrecke zwischen Immenstadt und Kempten ist inzwischen wieder freigegeben.

Straßensperrungen in Donauwörth, Dauerregen im Oberallgäu

Im Laufe des Tages fließen die Wassermenge weiter flussabwärts, also Richtung Donau. Dort wird an einigen Messstellen Meldestufe 1 erwartet, das bedeutet, der Fluss kann geringfügig über die Ufer treten. So meldet die Polizei in Donauwörth, dass die Unterführung an der Gartenstraße und die Bahnunterführung zwischen Nordheim und Auchsesheim aktuell gesperrt sind.

Der deutsche Wetterdienst (DWD) warnt währenddessen noch immer vor Dauerregen am Alpenrand im Ober- und Westallgäu, der jedoch im Laufe des Tages nachlassen soll. Für die Hochlagen der Alpen meldet der DWD außerdem heftige Sturmböen.