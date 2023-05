So soll der bedrohte Donaulachs in die Iller zurückkehren

Im Quellbach im schwäbischen Fischereihof in Salgen schwimmen viele Huchen. Die großen Laichfische dienen zur Nachzucht der auch Donaulachs genannten Fischart. Denn in freier Wildbahn ist der Huchen, einer der größten Süßwasserfische Europas, vom Aussterben bedroht, besagt eine aktuelle Studie der Universität für Bodenkultur in Wien.

Donaulachs retten: "Dringender Handlungsbedarf"

"Wir haben in ganz Bayern keinen einzigen Flussabschnitt, wo wir von einem sehr guten Erhaltungszustand des Huchens ausgehen können", sagt Oliver Born, Co-Autor der Studie und Fischereifachberater des Bezirks Schwaben. Er sehe "dringenden Handlungsbedarf", um die Huchen-Bestände langfristig retten zu können.

Wo der Huchen noch vorkommt

Einst waren die bis zu 1,40 Meter langen und bis zu 30 Kilo schweren Fische im gesamten Donauraum weit verbreitet. Doch laut der Studie weisen die allermeisten einstigen Huchen-Flüsse in Bayern und in Österreich nur noch einen schlechten oder einen mäßigen Bestand auf, kaum noch welche einen guten. Einen sehr guten Bestand gibt es demnach nur noch in der Mur nördlich von Graz.

Auf gerade mal zwei Flussabschnitten in Bayern an der Isar und an der Ilz kann sich der Huchen so erfolgreich selbst fortpflanzen, dass er seinen Bestand dort ohne Unterstützung selbst erhalten kann. Andernorts muss nachgeholfen werden, etwa durch die Nachzucht und das Auswildern von Huchen in den Flüssen.

Wie der Donaulachs wieder in die Iller kommen soll

So zum Beispiel an der Iller, einst ein wilder Alpenfluss und idealer Lebensraum für den Huchen. Heute ist der Fluss auf weiten Strecken begradigt und verbaut. Wasserkraftwerke und Wehre hindern die Huchen an ihren Laichwanderungen. Im Projekt "Agile Iller" wollen die Länder Bayern und Baden-Württemberg der Iller Stück für Stück ihren ursprünglichen Charakter zurückgeben, wie bei Heimertingen, wo ein Wehr zurückgebaut wurde.

So wird ein Fluss renaturiert

Jonas Meinzer vom Wasserwirtschaftsamt Kempten, das die Arbeiten federführend betreut hat, wünscht sich, dass man "monotone Strukturen, die man hier ehemals geschaffen hat, wieder durchbricht und eine lebenswerte Natur hier schaffen kann". In Heimertingen hat man nach dem Rückbau der Schwelle das Bett der Iller aufgeweitet. Entstanden sind Kiesbänke und Flachwasserzonen, die auch den Naherholungswert der Iller für die Bevölkerung steigern sollen. Außerdem wurden Überschwemmungsflächen für den Fall eines Hochwasser geschaffen, sodass dort wieder ein Auwald entstehen kann wie vor der Begradigung der Iller.

Zehn Millionen Euro jährlich für die Iller

Zehn Millionen Euro stellen die Länder Bayern und Baden-Württemberg jährlich jeweils zur Hälfte für das Projekt "Agile Iller" zur Verfügung, um den Fluss auf dem Abschnitt von Memmingen bis Ulm in einen ökologisch besseren Zustand zu versetzen. Fischereifachberater Oliver Born glaubt, dass Maßnahmen wie diese das Ruder für den Erhalt des Donaulachses noch herumreißen können: "Ich habe große Hoffnung in die Projekte hier an der Iller mit dem langfristigen Ziel, dass die Huchen tatsächlich selber reproduzieren und die kleinen Huchen in diesen Gewässern bis zum Adultfisch heranwachsen können."

Der Huchen braucht sauberen Kies

Es gebe aber viele Probleme, die noch angegangen werden müssten. Vielerorts fehle etwa sauberer Kies, den der Huchen zum Laichen braucht, in den Flussbetten. Denn Stauwehre verhindern meist, dass der Kies auf natürlichem Weg mit der Strömung aus den Bergen in die Flüsse gespült wird. Deshalb wird etwa an der Iller und am Lech mancherorts künstlich Kies in den Fluss eingebracht, um Laichplätze zu schaffen.

Welche Fressfeinde der Donaulachs hat

Außerdem seien Fressfeinde ein wachsendes Problem für den Huchen. Dazu zählten der Kormoran, aber auch der Gänsesäger und immer mehr auch der Fischotter – der jedoch selbst streng geschützt ist. "Es gibt in der artenschutzrechtlichen Ausnahmeverordnung ganz neu eine Erlaubnis, Fischotter in Teichgebieten, wo sie große Probleme machen, auch entnehmen zu können. Allerdings sind wir in den freien Fließgewässern noch weit von einer Regelung entfernt", sagt Oliver Born.

Mit zahlreichen Führungen für Kinder und Jugendliche werben sie im schwäbischen Fischereihof daher für den Naturschutz auch unterhalb der Wasseroberfläche. Und bis der Huchen sich in der Iller vielleicht tatsächlich wieder selbst erhalten und vermehren kann, müssen die Laichfische aus dem Quellbach weiter mit Nachwuchs aushelfen.