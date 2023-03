Hilferuf der Notrufe: Zahl der falsch-motivierten Anrufe steigt

Anruf bei der 112 soll Leben retten können

Sowohl die Kassenärztliche Vereinigung, als auch die Integrierten Leitstellen weisen auf die Unterschiede der Rufnummern und dahinterstehenden Strukturen hin. In lebensbedrohlichen Lagen wie einem Brand, einem Unfall oder Bewusstlosigkeit ist europaweit der Rettungsdienst über die Rufnummer 112 zu erreichen. Dabei geht es um die Rettung von Menschenleben.

Wer hingegen Schmerzen oder eine Erkältung hat, oder ein Rezept vom Hausarzt braucht, soll sich an die kostenlose Hotline 116 117 wenden oder direkt eine Bereitschaftspraxis der KVB aufsuchen, die es flächendeckend gibt. Vor allem können sich Patienten im Vorfeld bereits auf der Internetseite 116177.de informieren, wo sich Bereitschaftspraxen befinden und sie können dort Informationen über eine Einstufungsskala ihrer Beschwerden finden. Nur in "medizinisch indizierten Fällen", also wenn ein Patient gar nicht mobil ist oder in eine Bereitschaftspraxis kommen kann, dann fährt ein Bereitschaftsarzt der KVB auch zu Patienten nach Hause. Das sei aber die Ausnahme, so ein Sprecher der KVB.

Skepsis bei Reformplänen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte Mitte Februar einen Vorschlag einer Expertenkommission zu einer Reform der Notfallversorgung an Kliniken vorgestellt. Demnach schlagen die Experten neue Integrierte Leitstellen vor, in denen Anrufe zunächst danach sondiert werden, ob der Rettungsdienst oder die Bereitschaftsärzte gebraucht werden. Das sei in der Praxis wohl nicht umzusetzen, sagt Notarzt und der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes in Weiden Johann Kick. Er schätzt die Umsetzung dieser Vorschläge als "sehr schwierig" ein. Denn dafür müsste eine Leitstelle rund um die Uhr auch mit Ärzten besetzt sein.