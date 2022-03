Hilfe für die Ukraine: Diese Aktionen gibt es in Unterfranken

Sie sammeln, sie packen, sie spenden: die Hilfsbereitschaft der Unterfranken für die Ukraine ist beachtlich. In vielen Orten wollen Menschen Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen. So auch Sandra Holeczek und Lukas Zienkiewicz aus Hösbach. Sie organisieren einen Hilfskonvoi nach Polen an die ukrainische Grenze. Auf BR24-Anfrage sagte Holeczek, ihre Garage sei voll mit Decken, Windeln und anderen Hilfsgütern. Holeczek habe auch schon Geldspenden erhalten. Damit plant sie Lebensmittel, Hygieneartikel und Medikamente zu kaufen.

Große Welle der Hilfsbereitschaft im Landkreis Aschaffenburg

Sandra Holeczek stammt aus Beuthen in Polen, dorthin will sie die Hilfsgüter bringen. Vor Ort hat sie nach eigenen Angaben Kontakt mit der Politik aufgenommen. So werde sichergestellt, dass der Transport direkt bis zur Grenze gelangt. Benötigt würden vor allem Kleidung, Konservendosen, Hygieneartikel und Erste-Hilfe-Material sowie Fahrzeuge, mit denen sie Hilfsgüter transportiert. Eine Kontaktmöglichkeit besteht über die Facebook-Gruppe "Sachspenden Ukraine Hösbach Aschaffenburg Umgebung".

Ukrainisch-russischer Freundeskreis sammelt Spenden in Würzburg

Auch Andrej Schmatkov aus Würzburg hat einen Spendenaufruf gestartet. Er hat selbst lange Zeit im Donbass gelebt. Dass in seiner Heimat jetzt endgültig Krieg herrscht und Hunderttausende auf der Flucht sind, hätte er nicht für möglich gehalten. Schon am Samstagabend sei er mit ersten Spenden Richtung Grenze losgefahren. Er sammelt weiter. Dringend nötig seien vor allem Schmerzmittel, Mullkompressen und Verbandskästen. Die Spenden können an folgenden Sammelstellen abgegeben werden:

Reifen-Quelle, Südliche Hafenstraße 17, 97080 Würzburg, von 9.00-17.00 Uhr

Burd Autoservice, Gattinger Str. 11, 97076 Würzburg, von 9.00-17.00 Uhr

Zimmerei Dümler, Kilian-Keller-Straße 1, 97232 Giebelstadt, von 6.00-19.00 Uhr

Kleiner Laden von Iloveyoulaugh, Frankfurter Str. 3, 97082 Würzburg, von 10.30-16.30 Uhr

Flüchtlingshilfe sammelt Geldspenden

Geldspenden sammelt auch Hermine e.V., ein Würzburger Flüchtlingshilfeverein. Geld wird derzeit dringend benötigt, da es zielgerichtet verteilt und eingesetzt werden kann. Hermine e.V. setzt sich seit 2014 in Lagern an den EU-Außengrenzen ein und ist in über 30 Hilfsorganisationen deutschlandweit vernetzt. Geldspenden werden Online gesammelt. Aber auch Sachspenden nimmt der Verein entgegen: immer sonntags von 12.00 bis 18.00 Uhr in der Randersackerer Str. 62, 97072 Würzburg

Werkstatt organisiert Hilfsfahrt

Im Höchheimer Ortsteil Gollmuthausen im Landkreis Rhön-Grabfeld hat die Kfz-Werkstatt Auto Härter zu Spenden aufgerufen. Am Freitag will die Firma eine Fahrt mit Hilfsgütern an die polnisch-ukrainische Grenze bei Medyka organisieren. Wer etwas abgeben möchte, kann die Spende in einem Karton verpackt abgeben. Gesammelt werden Decken, Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel, Spielzeug und Süßigkeiten. Auch Freiwillige für die Fahrt – ob mit oder ohne Auto – werden gesucht. Die Sammelstelle für die Spenden befindet sich in Gollmuthausen, Altdorf 7.

Feuerwehr Marktsteinach sammelt Verbandsmaterial

Die Freiwillige Feuerwehr in Marktsteinach, einem Ortsteil von Schonungen im Landkreis Schweinfurt, hat eine Sammelstelle im Feuerwehrhaus eingerichtet. Die ersten Spenden hat sie selbst bereit gestellt: nicht mehr gebrauchte Ausrüstungen, wie Helme, Anzüge, Stiefel und Verbandsmaterialien. Außerdem nehmen sie gerne Kleidung, Hygieneartikel, Einweggeschirr, sowie Bettwäsche, Rucksäcke, Taschenlampen und vieles mehr entgegen. Die Spenden können im Feuerwehrhaus Marktsteinach zu folgenden Zeiten abgegeben werden: