64 Kilometer langer russischer Militärkonvoi rollt auf Kiew zu

Ukrainische Armee bekämpft russische Truppen

Die ukrainische Armee schoss nach eigenen Angaben mehrere russische Kampfflugzeuge ab. Insgesamt seien bei Luftangriffen am Montag fünf russische Kampfflugzeuge und ein Hubschrauber zerstört worden, schrieb die "Ukrainska Pravda" unter Berufung auf das ukrainische Verteidigungsministerium. Die Kampfflugzeuge seien während der Luftangriffe auf Wassylkiw und Browary im Kiewer Umland getroffen worden, hieß es. Auch ein Marschflugkörper und ein Hubschrauber seien in der Nähe von Kiew abgeschossen worden.

Darüber hinaus sollen ukrainische Kampfflugzeuge am Montag Raketen und Bomben auf russische Panzer und Truppen bei Kiew und in der Nähe der Großstadt Schytomyr abgefeuert haben. Auch in der nördlichen Region Tschernihiw und in der Nähe der mittlerweile von Russland kontrollierten südukrainischen Stadt Berdjansk seien Bomben abgeworfen worden.

Einsatz verbotener Bomben?

Nach Darstellung der ukrainischen Botschafterin in den Vereinigten Staaten, Oksana Markarova, hat Russland bei seinem Vordringen in die Ukraine am Montag auch eine sogenannte Vakuum-Bombe eingesetzt. "Sie haben heute eine Vakuum-Bombe eingesetzt, was nach der Genfer Konvention verboten ist", sagt Markarova vor dem US-Kongress. "Die Verwüstung, die Russland der Ukraine zufügen will, ist groß".

Eine Aerosolbombe, umgangssprachlich Vakuum-Bombe genannt, verwendet Sauerstoff aus der Umgebungsluft, um eine Hochtemperaturexplosion zu erzeugen, die in der Regel im Anschluss an die Druckwelle eine wesentlich längere Sogwirkung erzeugt als ein herkömmlicher Sprengstoff. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Ukraine öffnet Grenze für freiwillige Kämpfer

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete indes am Montag ein Dekret, mit dem die Visumspflicht für Ausländer vorübergehend aufgehoben wird, die sich der Internationalen Verteidigungslegion der Ukraine anschließen. Damit öffnet die Ukraine ihre Grenzen für Freiwillige, die an der Seite der Regierungssoldaten gegen die russischen Truppen kämpfen wollen. Das Dekret soll am heutigen Dienstag in Kraft treten und gelten, solange der Kriegszustand in der Ukraine ausgerufen ist.

Weitere Hilfe für Ukraine

Die US-Regierung von Präsident Joe Biden beantragte beim Kongress ein Hilfspaket mit einem Umfang von 6,4 Milliarden Dollar (5,7 Milliarden Euro) für die Ukraine. Darin enthalten sein solle humanitäre Hilfe, wirtschaftliche Hilfe und militärische Hilfe zur Selbstverteidigung der Ukraine, sagte der Mehrheitsführer von Bidens Demokraten im US-Senat, Chuck Schumer.

Australien will die Ukraine mit militärischer Ausrüstung und humanitärer Hilfe in Höhe von 105 Millionen australischer Dollar (68 Millionen Euro) unterstützen. Zwei Drittel der Summe würden für "tödliche und nicht-tödliche Ausrüstung zur Verteidigung" aufgewendet, sagte Premierminister Scott Morrison.

Tausende Festnahmen bei Demos in Russland

In Russland wurden seit Beginn der Anti-Kriegs-Demonstrationen am Donnerstag bislang offenbar 6.440 Menschen festgenommen. Rund die Hälfte der Festnahmen - 3.126 - habe es in der russischen Hauptstadt Moskau gegeben, teilte das Bürgerrechtsportal Owd-Info mit. In St. Petersburg seien 2.084 Menschen festgenommen worden.