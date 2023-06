Artikel mit Audio-Inhalten

> Hey Siri: Notruf per Sprachbefehl schlägt Räuber in die Flucht

Hey Siri: Notruf per Sprachbefehl schlägt Räuber in die Flucht

"Hey Siri, rufe die Polizei an": Dieser Satz hat in Würzburg zwei jugendliche Räuber in die Flucht geschlagen. Sie wollten einen Spaziergänger im Ringpark überfallen – doch er hat einen Notruf per Smartphone-Befehl abgesetzt.