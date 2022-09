Neue iPhones: Notfall-SMS und immer aktive Displays

Kein Termin des Jahres ist für das Unternehmen aus dem Silicon Valley so wichtig wie die Produktpräsentation im September, auf der Apple traditionell die nächste Generation seiner Smartphones vorstellt. Preislich ändert sich für Verbraucher in den USA nichts. In Deutschland dagegen schon. Grund ist der stärkere Dollar-Kurs.

Notfall-SMS per Satellit

Wer in entlegenen Gegenden ohne Mobilfunk-Empfang häufiger unterwegs ist, dürfte die neue Funktion zu schätzen wissen. Bislang war solch eine Anwendung nur von Spezialanbietern wie Garmin zu bekommen, die sich der Anbieter extra bezahlen lässt.

Apple hat jetzt eine Notruf-Funktion beim iPhone 14 eingebaut. Die Verbindungsaufnahme zum Satelliten erfordert ein wenig Geduld. Das Absetzen einer Nachricht kann - je nach Empfangssituation einige Sekunden oder sogar mehrere Minuten dauern. Eine Grafik auf dem Telefon soll beim Anpeilen der Satelliten helfen. Die neue Funktion wird es zunächst nur in den USA und Kanada geben und ist für die ersten beiden Jahre kostenlos.

Tschüss SIM

Wohin die Reise bei den SIM-Karten nach dem Willen von Apple geht, zeigte das Unternehmen ebenfalls. Zumindest für die in den USA verkauften Geräte entfällt der physische SIM-Kartenschacht künftig ganz. Stattdessen setzt man auf die eSIM-Technologie - eine digitale SIM-Karte, die es den Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, einen Mobilfunkvertrag zu aktivieren, ohne eine physische Nano-SIM-Karte verwenden zu müssen.

Die Verfügbarkeit von eSIMs hat in den vergangenen Jahren rapide zugenommen. Die Technologie ist aber noch nicht in allen Ländern verfügbar. Deshalb wird es außerhalb der USA die Telefone sowohl mit eSIM als auch mit einem SIM-Kartenfach geben.

Always On Display

Neu ist bei den teureren Pro-Modellen ist auch eine Always On Funktion des Displays. Die Bildwiederholrate kann zwischen 1 und 120 Hertz eingestellt werden. Das ermöglicht es, dass der Bildschirm immer angeschaltet bleiben kann. Praktisch dürfte das zum Beispiel bei Ereignissen in Echtzeit sein. Hier kann man sich etwas Spielstände anzeigen lassen.