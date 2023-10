"Halle 116" in Augsburg erinnert an Gräueltaten der Nazis

Lange hatte es gedauert, aber nun ist es soweit: Am Samstagvormittag eröffnet Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) den Erinnerungs- und Lernort "Halle 116" auf dem Gelände der ehemaligen Sheridan-Kaserne in Augsburg-Pfersee. Dort wird in einer Dauerausstellung die Geschichte der Zwangsarbeit und der Konzentrationslager in Augsburg und Schwaben gezeigt.

Menschen wurden in "Halle 116" eingepfercht

"Halle 116" ist ein geschichtsträchtiger Ort, denn die Nazis hatten im Jahr 1944 die Fahrzeughalle der Luftnachrichtenkaserne der Wehrmacht in ein Außenlager des Konzentrationslagers Dachau umgewandelt. Bis zu 2.000 Menschen waren dort gleichzeitig unter menschenunwürdigen Bedingungen eingepfercht – sie mussten in den Werkshallen der Messerschmitt AG an der Haunstetter Straße Zwangsarbeit leisten.

Insgesamt sollen bis zu 4.000 Häftlinge dieses Lager durchlaufen haben, meist waren es Kriegsgefangene aus der Sowjetunion und aus Polen. Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte die US-Army das Gelände, nach dem Abzug der Amerikaner wurde die ehemalige Sheridan-Kaserne zu einem neuen Wohnviertel. Einen Abriss der "Halle 116" konnten engagierte Bürgerinnen und Bürger verhindern, Anfang 2020 hat dann die Stadt das Gebäude erworben – und nun wird es zu einem Erinnerungs- und Lernort.

"Halle 116" beherbergt Ausstellung

An der Dauerausstellung wirkten unter der Leitung der Fachstelle für Erinnerungskultur der Stadt Augsburg auch eine zivilgemeinschaftliche Arbeitsgruppe mit, darunter unter anderem die Israelitische Kultusgemeinde Augsburg-Schwaben, das Jüdische Museum Augsburg-Schwaben und der Verein Amerika in Augsburg.

Der neue Erinnerungsort zeigt nicht nur eine Ausstellung zu Konzentrationslagern und Zwangsarbeit in Schwaben und Augsburg, sondern auch die Geschichte Augsburgs nach dem Zweiten Weltkrieg und das Zusammenleben mit den amerikanischen Besatzern. Ein weiterer Teil der Ausstellung greift aktuelle Themen der politischen Bildung rund um Krieg, Frieden und Demokratie auf.