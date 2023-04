Artikel mit Video-Inhalten

> Überlebende und US-Veteranen erinnern an Befreiung des KZ Dachau

Überlebende und US-Veteranen erinnern an Befreiung des KZ Dachau

78 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers in Dachau haben Überlebende und US-Veteranen an diesen historischen Tag erinnert. US-Soldaten waren Ende April 1945 in das Lager einmarschiert.