Hagen zu Heizungsstreit: Feld nicht den Populisten überlassen

"Ich halte es für einen ganz gefährlichen und verantwortungslosen Satz", pflichtete die Autorin, Moderatorin und Kommunikationstrainerin Amelie Fried in der Sendung bei: "Wenn ein Vertreter einer sich bürgerlich gerierenden Partei so etwas sagt, dann delegitimiert er unser System." Das befeuere auch krude Verschwörungs- und Umsturzphantasien, wie sie bei Reichsbürgern, AfD-Anhängern und anderen Menschen am extremen Rand verbreitet seien.

Hagens Wunschpartner in Bayern: die CSU

Söders Rede in Erding und vor allem dessen Abgrenzung von der AfD lobte Hagen indes in der Sendung. Insgesamt strebt Hagen in Bayern mit seiner FDP ein Bündnis mit der CSU an und würde gerne die Freien Wähler ablösen.

Er sei kein Fan der Koalition mit Grünen und SPD auf Bundesebene, sagte er am Sonntags-Stammtisch: "Aber mein Gott, Politik ist kein Wunschkonzert – und jede Partei hat ihre Herausforderungen und damit müssen wir umgehen."

Jetzt würden die Grünen ein Stück weit an der Realität scheitern, sagte Hagen, in der Heizungs- genauso wie in der Migrationspolitik. Damit hätten die Grünen große Bauchschmerzen. "Aber das liegt doch nicht an der FDP, sondern es liegt daran, dass Teile des grünen Wahlprogramms nicht kompatibel mit der Realität sind", so Hagen im BR Fernsehen.