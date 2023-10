Gruselfaktor garantiert: 50 unheimliche Orte in Franken

Versteckt zwischen hohen Bäumen ragen die Mauerreste der St. Ulrichs-Kapelle empor. Dieser stille Ort auf dem Uhlberg bei Treuchtlingen steht auf Platz sieben der gruseligsten Orte in Europa. Kraftadern sollen dort verlaufen, weshalb die Germanen eine Kultstätte errichteten, auf der im zwölften Jahrhundert ein Kloster erbaut wurde.

Stoff zum Gruseln liefern Brandschatzung, Mord und Verfolgung im Mittelalter und bis heute soll in Vollmondnächten eine weiße Frau durch die Ruine wandeln. "In der Sage wird beschrieben, dass es die ehemalige Äbtissin sei, die über den verborgenen Schatz wacht, nachdem das Kloster in den Bauernkriegen zerstört wurde", erzählt Alexander Pavel. Zusammen mit seiner Frau Simone hat er den Stoff für das neue Buch "Unheimliche Orte in Franken" recherchiert, fotografiert und geschrieben.

Spukgeschichte zieht Neugierige und Grusel-Fans an

"Sobald man die Ruine der Uhlbergkapelle betritt, spürt man eine unheimliche Atmosphäre", sagt Simone Pavel, "man merkt, dass hier seit langer Zeit etwas lebendig ist, das einen umfängt." Auf einigen Steinen sind satanistische Zeichen aufgemalt und auf dem Boden liegen Reste einer Feuerstelle.

Seit Jahrhunderten treibt so mancher dort sein Unwesen, erklärt Alexander Pavel: "Hier trafen sich protestantische Sektierer, die ihre Gottesdienste abhielten oder Riten durchführten, die die Kirchenväter nicht gerne sahen. Bis heute sollen hier auch Hobby-Satanisten für Opfer-Rituale zusammenkommen, so heißt es zumindest."

Was sich tatsächlich auf dem Uhlberg zugetragen hat oder noch immer zuträgt, weiß keiner so ganz genau. Aber die Spukgeschichte zieht Neugierige und Grusel-Fans an, was man einigen Utensilien sehen kann, die zwischen den Bäumen versteckt am Boden liegen wie beispielsweise Fußfesseln aus Kunststoff.

Ansprechender Bildband und Sagenbuch zugleich

In Franken gibt es viele haarsträubende Geschichten und Sagen vom Nachtgiger, von Trunkenbolden und ruhelosen Geistern. Simone und Alexander Pavel haben sie aus Archiven und Geschichtsbüchern zusammengetragen und die Schauplätze wie Teufelsmauer und Jungfernhöhle aufgesucht. So haben sie 50 unheimliche Orte zwischen Altmühltal und Haßbergen, Steigerwald und Fichtelgebirge zusammengetragen.

Die Fotos hat das Paar im Herbst und Winter aufgenommen, so dass die Gräber, Ruinen, Höhlen und Felsformationen eine düstere Stimmung ausstrahlen. Herausgekommen ist ein sehenswerter Bildband und ein ansprechendes Sagenbuch zugleich, da sie die Erzählungen aus vergangenen Zeiten sehr anschaulich wiedergeben.