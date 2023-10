Stadt Aub verkauft historisches Denkmal nach 40 Jahren Leerstand

"Wissen Sie, ich sammle Ruinen", sagt Tilman von Kuepach und schmunzelt vor sich hin. Jetzt steht er vor genau so einer Ruine. Das markante Anwesen mit der Adresse Marktplatz 19 mitten im mittelalterlichen Zentrum von Aub gehört jetzt ihm. Im Rahmen des Projekts "Auf.Mass" der kleinen Stadt Aub hat er es gekauft. Fast 40 Jahre lang stand das Haus mit dem immer noch imposanten Renaissancegiebel leer. Und das sieht man ihm auch an – der Zahn der Zeit hat sichtlich daran genagt.

Käufer kommen aus Niederbayern

Für Tilman von Kuepach kein Hindernis. Im Gegenteil: Es sei das schönste, alte Haus, das er je gesehen hätte, schwärmt der Anwalt für Baurecht aus dem niederbayerischen Landshut. Zusammen mit seiner Partnerin Claudia Zehentbauer, die ebenfalls aus der Baubranche stammt, hat er das historische und schon ziemlich verfallene Gebäude erworben. "Das ist die zweite Ruine, die wir miteinander kaufen. Aber das wird perfekt, das Ding", ist sich von Kuepach sicher.

Denkmal mit Seltenheitswert

Der spätgotische Kernbau des Hauses stammt aus dem 14. Jahrhundert. Bis zum Jahr 1620 kamen verschiedene Gebäudeteile dazu, unter anderem die prächtige Fassade im Stil der Renaissance. "Und das Aller-Allerschönste ist: Da hat nie jemand was kaputtgemacht an dem Ding. Das kann man wirklich einfach wieder herrichten", freut sich der neue Eigentümer und ergänzt – nicht ganz ohne Stolz: "Solche Häuser gibt es nirgendwo mehr. Das ist ein Patrizierhaus gewesen, das ist unheimlich schön."

Denkmalbörse: Leerstände auf dem Silbertablett

Aufmerksam geworden auf das Haus ist er durch Berichte im Vorfeld der Auber Denkmalbörse im März dieses Jahres. Denn die Stadt hat sich einiges einfallen lassen, um den leeren Gebäuden rund um den malerischen Marktplatz wieder Leben einzuhauchen. Bei der Denkmalbörse präsentierte die Stadt potentiellen Interessenten die Leerstände quasi auf dem Silbertablett und stellte das mit der Denkmalpflege erarbeitete Projekt "Auf.Mass" vor – inklusive Beratungsgesprächen, wie eine Sanierung finanziert und gefördert werden kann.

Für den Rathaus-Chef ist der Verkauf deshalb mehr als ein Erfolg, es sei vielmehr "elementar" für Aub. Der Marktplatz müsse als "Herzkammer unseres Städtchens" lebendig und vital bleiben, so der Bürgermeister. "Und jeder Leerstand spricht dem entgegen. Folglich tun wir alles, um hier wieder Leben in die Leerstände reinzubringen," so Menth gegenüber BR24.

Käufer für die Stadt Aub ein "Glücksfall"

Bereits Menths Vorgänger Robert Melber hatte das Denkmal für die Stadt Aub erworben und war 2020 in das Kommunale Denkmalkonzept eingestiegen. Zusammen mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, der Städtebauförderung und der Regierung von Unterfranken hat die Stadt das Projekt "Auf.Mass" entwickelt. Mit Unterstützung eines Planungsbüros wurden die Leerstände digital aufgemessen, die Bausubstanz gründlich untersucht und ein mögliches Nutzungskonzept entwickelt.

Rund 30 Gespräche mit Interessenten führte Bürgermeister Roman Menth im Anschluss an die Denkmalbörse im März. Neun davon begeisterten sich für den Marktplatz 19. Für die Stadt sei es wichtig einen ernsthaften Interessenten zu finden, der bereit sei, die Sanierungspflichten einzugehen und in absehbarer Zeit umzusetzen, so Menth. Das gelte auch für die restlichen Denkmäler in der Stadt, die zum Verkauf stehen. Mit Tilman von Kuepach hat er sozusagen seinen Wunschkandidaten gefunden, er bezeichnet ihn als "Glücksfall".

Erfahrung mit Sanierung von Denkmälern

"Das hat man auch gleich im ersten Gespräch gemerkt, als er sehr praxisorientierte Nachfragen gestellt hat, zum Beispiel, wo der Kran denn stehen soll. Und wir haben natürlich auch nach dem Konzept geschaut und auf der anderen Seite war es natürlich auch wichtig, eine Person zu haben, die das dann auch finanzieren kann und weiß, auf was er sich einlässt," ergänzt der Bürgermeister. Von Kuepach hat schon ähnliche Objekte saniert, wie etwa im niederbayerischen Oberaichbach oder in Naumburg an der Saale in Sachsen-Anhalt. Eigentlich wollte er Architektur studieren, war aber zu schlecht in Mathe, erzählt der Baurechtler aus Landshut, dessen Herz für Franken schlägt, im BR-Gespräch.