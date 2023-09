Geschichten sind sein Leben: Der Sagenerzähler vom Walberla

Es ist ein sehr heißer Sonntag im August. Zum Glück hat Erik Berkenkamp heute einen Baum ausgewählt, der viel Schatten spendet, und so nah am Rand des Walberla steht, dass von unten hin und wieder ein laues Lüftchen für Abkühlung sorgt. Erik Berkenkamp ist der Geschichtenerzähler vom Walberla: ein Norddeutscher, der die fränkischen Sagen auf hochdeutsch vorträgt. In den warmen Monaten des Jahres empfängt der Wahl-Bamberger jeden dritten Sonntag im Monat Wanderer, und Geschichtenliebhaber auf halber Höhe des Walberla, am Kirchehrenbacher Kreuz.

Ein Erzähler liest nicht ab

Heute erzählt der Mann mit dem weißen Vollbart und dem rot-weiß-karierten Hemd unter anderem die Sage davon, wie die Forchheimer Hundsbrücke zu ihrem Namen kam. Außerdem geht es um einen armen aber klugen Mann, der sich mit einem einzigen Wunsch, der ihm von Gott geschenkt wurde, ein erfülltes Leben schafft. Gruselig wird es, als ein vermeintlich Toter plötzlich zu sprechen beginnt. "Ich achte auf eine gute Mischung", lächelt Berkenkamp. Der 72-Jährige betrachtet sich als Erzähler, nicht als Vorleser. Niemals würde er aus einem der alten Bücher ablesen, in denen er die Sagen findet – übrigens sind es nie dieselben. "Ich versetze mich in die Geschichten hinein", erklärt er, "dann erwecke ich sie zum Leben. Das kann jedes Mal ein bisschen anders rüberkommen, aber die Grundgeschichte bleibt gleich."