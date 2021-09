Goldfinger: Mitarbeiter klaute kiloweise Edelmetall bei Osram

In insgesamt 222 Fällen soll ein Produktions-Mitarbeiter der Firma Osram Opto Semiconductors zwischen 2012 und 2016 feine Goldreste und Goldspäne aus der Fabrik geschmuggelt haben. Die Staatsanwaltschaft bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Mittelbayerischen Zeitung".

Anklage: Mitarbeiter schmuggelt 67 Kilo Gold aus dem Betrieb

Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass der Mann das Edelmetall an seinem Körper oder in seiner Kleidung an den Sicherheitsschleusen vorbei nach draußen brachte. Laut den Ermittlungsergebnissen kam so eine Gesamtmenge von mindestens 67 Kilogramm Gold zusammen. Zum Zeitpunkt der Diebstähle habe das Gold einen Wert von etwa 2,3 Millionen Euro gehabt.

Wert des gestohlenen Goldes: 2,3 Millionen Euro

Nachdem der Mann aufflog, habe er mit den Ermittlern kooperiert und die Vorwürfe eingeräumt, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Anschließend habe er sich aber nach Russland abgesetzt.

Nachdem international nach ihm gefahndet wurde, nahm ihn die russische Polizei fest. Vor wenigen Wochen wurde er dann nach Deutschland ausgeliefert. Sollte die Anklage zugelassen werden und es zum Prozess kommen, droht ihm bei einer Verurteilung eine mehrjährige Freiheitsstrafe.