Gestohlenes Brustkreuz: LKA hofft auf DNA-Spuren am Tatort

Immaterieller Schaden für Kirche ist enorm

Den materiellen Wert des Brustkreuzes konnte das LKA dem Sprecher zufolge zunächst nicht bestimmen, da noch nicht sicher sei, aus welchem Material es ist. "Der immaterielle Schaden für die katholische Kirche ist natürlich enorm", sagte LKA-Sprecher Ludwig Waldinger.

Benedikt besaß als Papst mehrere Brustkreuze. Jenes, das nun aus der Kirche in Traunstein gestohlen wurde, trug er oft bei besonderen Anlässen, etwa Papstmessen im Petersdom oder wichtigen Audienzen und Empfängen.

An die Heimatpfarrei von Benedikt in Traunstein ging es, als der Papst schon emeritiert war, wie der Sprecher des Erzbistums München und Freising, Christoph Kappes, erläuterte. "An dem Ort, von dem es jetzt gestohlen wurde, wurde es seit dem Jahr 2020 ausgestellt, als die Renovierung der Kirche abgeschlossen wurde."

Diebstahl einen Tag vor Prozessbeginn

Unbekannte hatten die Insigne des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. am Montag aus der Traunsteiner Kirche St. Oswald gestohlen - einen Tag vor Beginn eines Prozesses um einen Missbrauchsskandal, in dem ursprünglich auch der verstorbene Papst als Beklagter geführt worden war.

Mit Informationen von dpa