Gericht: Keine Tanzveranstaltungen in Nürnberg an Karfreitag

Es bleibt dabei: Gründonnerstag und Karfreitag darf in Nürnberg nicht getanzt werden. Einen entsprechenden Eilantrag des Bundes für Geistesfreiheit Bayern mit Sitz in Nürnberg vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach hat das Gericht am Donnerstag abgelehnt. Das Tanzverbot am Karfreitag, das in anderen bayerischen Städten wie München oder Regensburg zum Teil gelockert wurde, bleibt also in Nürnberg erstmal bestehen. Allerdings hat der Anwalt des Bundes für Geistesfreiheit, Hubert Heinhold von der Kanzlei Wächtler und Kollegen in München, im BR-Gespräch mitgeteilt, dass die Sache noch heute vors Bayerische Verwaltungsgericht in München geht. Das will zeitnah entscheiden.

Ablehnung des Antrags durch Stadt Nürnberg bestätigt

Wie ein Sprecher des Verwaltungsgerichtes mitteilte, wurde mit der Entscheidung in Ansbach die vorherige Ablehnung der Stadt Nürnberg auf Befreiung vom Bayerischen Feiertagsgesetz bestätigt. Zur Begründung hieß es von der Kammer, dass die Antragstellerin nicht glaubhaft gemacht habe, in ihren Grundrechten der Versammlungsfreiheit und der Bekenntnisfreiheit verletzt zu sein. Insbesondere sei nicht in ausreichendem Maß dargelegt worden, dass der Weltanschauungsgedanke im Vordergrund stehe.

Gericht sieht Feiertagsschutz "ausgehöhlt"

Durch die Vielzahl der begehrten Ausnahmen werde der Zweck des Feiertagsschutzes "ausgehöhlt". Der Bund für Geistesfreiheit Bayern mit Sitz in Nürnberg hatte eine Genehmigung für insgesamt 13 Tanzveranstaltungen in verschiedenen Clubs in Nürnberg in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag beantragt.

Gemeinden können laut dem Verwaltungsgericht Ansbach eine entsprechende Befreiung von dem Feiertagsgesetz "aus wichtigem Grund im Einzelfall erteilen". Einen solchen wichtigen Grund sahen die Mitglieder des Bundes für Geistesfreiheit Bayern darin, dass sie ihre geschützten Grundrechte der Religions- und Bekenntnisfreiheit sowie der Versammlungsfreiheit wahrnehmen möchten. Sie kritisieren, dass das religiös motivierte Tanzverbot auch für all die Menschen gelte, die nicht christlichen Glaubens seien. So fragt Assunta Tammelleo, Vorsitzende des religionskritischen Bundes für Geistesfreiheit (bfg) in Nürnberg, in diesem Zusammenhang: Warum sollen denn diejenigen sich ruhig verhalten müssen, die nicht an Gott glauben und auch nicht an den Gottessohn am Kreuz?

Ausnahmeregelung für Stille Tage

Dass in manchen Städten auch an den sogenannten Stillen Tagen gefeiert werden darf, macht eine Ausnahmeregelung des Bundesverfassungsgerichts von 2016 möglich. Die sogenannte "Karfreitags-Entscheidung" lässt Ausnahmen von den Veranstaltungsverboten an stillen Feiertagen für solche Veranstaltungen zu, "die dem Schutz der Versammlungsfreiheit oder der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit, auch in ihrer Ausprägung als Weltanschauungsfreiheit, unterfallen".

In Bayern sind neun Tage im Jahr als sogenannte Stille Tage bestimmt: Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Allerheiligen, Volkstrauertag, Totensonntag, Buß- und Bettag und der Heilige Abend. In den anderen Bundesländern variiert die Anzahl nach Angaben des bayerischen Innenministeriums zwischen drei und sieben.

