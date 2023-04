Gründonnerstag: Demo gegen Tanzverbot auf Theresienwiese

Die "Stillen Tage" sollen in Bayern abgeschafft werden. Das fordern Demonstranten und Demonstrantinnen. Mit Tanz und Musik soll in München am Gründonnerstag protestiert werden - bis in den Karfreitag.

Neun "Stille Tage" in Bayern

Mehr als 1.000 Menschen werden am Gründonnerstag ab 16 Uhr auf der Münchner Theresienwiese erwartet. Mit Tanz und Musik wollen sie gegen das Tanzverbot an den sogenannten "Stillen Tagen" protestieren. Im Freistaat gibt es insgesamt neun "Stille Tage": Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Allerheiligen, Volkstrauertag, Totensonntag, Buß- und Bettag und Heiligabend.

Bayerische Feiertagsgesetze mit Glaubensfreiheit unvereinbar

Das Bundesverfassungsgericht hatte allerdings 2016 entschieden, dass die bayerischen Feiertagsgesetze mit der Glaubens- und Versammlungsfreiheit unvereinbar sind. Geklagt hatte der "Bund für Geistesfreiheit" (BfG), dem die Stadt München seit 2007 das Feiern von "Heidenspaß"-Partys am Karfreitag untersagt hatte. Ein generelles Verbot sei unverhältnismäßig, so das Urteil, es müsse auch Möglichkeiten für Ausnahmen von der Pflicht zur Stille geben.

Mit dem Urteil kann der Bund für Geistesfreiheit München (Bfg München), der die Demonstration organisiert, auch in der Nacht auf Karfreitag ein Programm mit Musik und Tanz anbieten. Musiker und Musikerinnen, darunter DJs und DJ-Kollektive, werden ab Mitternacht Raves und Partys in ganz München veranstalten.

Bund für Geistesfreiheit München will Tanzverbot abschaffen

Die Bfg-Vorsitzende, Assunta Tammelleo, forderte, die neun "Stillen Tage" samt Tanzverbot ganz abzuschaffen. "Diese Regelung ist aus der Zeit gefallen und muss endlich abgeschafft werden", sagt auch der FDP-Landtagsfraktionschef Martin Hagen.

Auch der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband beklagt das Tanzverbot. "Die derzeitige Regelung kommt einem Berufsverbot gleich", sagte Verbandspräsidentin Angela Inselkammer. Die Folge sei "Disko-Tourismus" nach Tschechien, Österreich, Baden-Württemberg, Thüringen und Sachsen. Der wirtschaftliche Schaden für Clubs und Diskotheken sei immens, sagte Verbandsgeschäftsführer Thomas Geppert. Seit 2017 seien, auch wegen Corona, 29 Prozent dieser Betriebe vom Markt verschwunden.

Mit Informationen von dpa.