Gericht entscheidet: Strengere Dieselfahrverbote für München?

In München herrscht nach wie vor dicke Luft: Weil die Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub nicht eingehalten werden, haben die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Verkehrsclub Deutschland (VCD) die Stadt verklagt. Der Vorwurf: Die Landeshauptstadt setze den Luftreinehalteplan nicht ausreichend um. Die Organisationen wollen eine Nachbesserung erzwingen, notfalls mit einer Ausweitung der schon bestehenden Dieselfahrverbote. Am Donnerstag entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (VGH).

Oberbürgermeister Reiter hält neues Fahrverbot für wahrscheinlich

Am Dienstag hatte der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Rande einer Veranstaltung des Münchner Presseclubs bereits durchblicken lassen, dass er ein neues, diesmal gerichtlich verhängtes Dieselfahrverbot in München für wahrscheinlich hält.

Sollte die Stadt durch ein Urteil dazu gezwungen werden, für Diesel der Schadstoffklasse Euro 5 und schlechter ein Fahrverbot umzusetzen, will Reiter ein streckenbezogenes Fahrverbot vorschlagen. Reiter skizzierte die Strecke beginnend ab der Landshuter Allee bis zum Anschluss an die Autobahn A96. Bislang gilt in München für Diesel der Schadstoffklasse Euro 4 und schlechter ein zonales Fahrverbot auf dem Mittleren Ring und in der Münchner Innenstadt.