Gedenkstunde für die ersten Fürther Opfer des Nazi-Terrors

Die Stadt Fürth erinnert heute in einer Gedenkstunde an die ersten Fürther Opfer des Nazi-Terrors, Rudolf Benario und Ernst Goldmann. Zusammen mit dem Fürther Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus und dem Infoladen Benario wird an die Ermordung der beiden Männer vor 90 Jahren erinnert, teilt die Stadt Fürth mit. An der Gedenkstunde nimmt auch ein Nachfahre Rudolf Benarios aus Israel teil. Außerdem hält der ehemalige Leiter der KZ Gedenkstätte Dachau, Albert Knoll, eine Rede.

Mehr zum Thema: Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden

Benario und Goldmann wurden im KZ Dachau ermordet

Mitte März 1933 wurden die beiden Fürther Juden und Kommunisten von SA und Polizei verhaftet und am 11. April ins Konzentrationslager Dachau überstellt. Am 12. April 1933 wurden die beiden nach bestialischen Folterungen von den Nazis ermordet. Die beiden jungen Fürther hatten sich aktiv gegen Faschismus und Krieg engagiert und waren wegen ihrer politischen Überzeugungen und als Juden ins Visier der Nationalsozialisten geraten. Mit Arthur Kahn aus Würzburg und Erwin Kahn aus München waren sie die ersten von 41.500 in Dachau ermordeten Häftlingen. Die Presse in Bayern berichtete im Anschluss wahrheitswidrig, dass sie "bei einem Fluchtversuch aus dem Dachauer Konzentrationslager erschossen" wurden.