G7-Gipfel: Werbung für die Region oder Geldverschwendung?

Christian Stückl: "Unappetitlich" und "Ressourcen-Verschwendung"

Der Oberammergauer Theater-Regisseur Christian Stückl widersprach: "Ich finde es fast unappetitlich, wenn wir an Werbung denken. Erstens kostet es irre Geld. Zweitens wird der Landkreis für Tage stillgelegt." Es sei übertrieben, dass wegen des Politikertreffens wieder Homeschooling für die Kinder angeordnet wurde und Gäste nach Oberammergau in Bus-Konvois anreisen müssen. "Ich hoffe, es gibt wirklich viele Proteste gegen eine dermaßene Verschwendung von Ressourcen." Treffen müsse man sich, aber dafür gebe es andere bereits gesicherte Orte, so Stückl.

Christian Neureuther: "Ein Stück Ehre für die Region"

Der Garmischer Ex-Skirennläufer Christian Neureuther, Stammgast der Sendung, hatte den Begriff der Werbung in diesem Zusammenhang zuerst aufgebracht. Bereits beim letzten Gipfel in Elmau 2015 habe der Austragungsort bewiesen, "perfekt geeignet" zu sein. Denn rund um das Schloss gebe es nur Berge und "keine Pflastersteine, die geworfen werden können". Die Bilder mit dem damaligen US-Präsidenten Barack Obama im Biergarten seien unvergesslich. "Es ist ein Stück Ehre für die Region", meinte Neureuther. Allerdings gab auch er zu: "Es kostet verdammt viel Geld."

Laut Innenministerium sind rund 170 Millionen Euro für das Gipfeltreffen vorgesehen. Den größten Posten machen die Sicherheitsvorkehrungen aus.

Nach Leak von G7-Sicherheitskonzept: Hagen vertraut bayerischer Polizei

FDP-Chef Martin Hagen betonte, dass der anstehende Gipfel wegen seines Fokus auf das Thema "globaler Klimaschutz" besonders wichtig sei. Er sprach der bayerischen Polizei sein Vertrauen bezüglich der Organisation des Gipfels aus. Als Reaktion auf die im Internet veröffentlichten vertraulichen Behördendokumente zum G7-Gipfel 2015 sagte er: "Mein Vertrauen in die bayerische Polizei ist sehr groß, was das angeht. Die haben in den vergangenen Jahren bei Großveranstaltungen gezeigt, dass sie diese Chaoten gut im Griff haben." Er gehe davon aus, dass die Dokumente über das Sicherheitskonzept 2015 von "linksradikalen Spinnern" geleakt wurden.