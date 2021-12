Fußgänger übersieht Linienbus – 25-Jähriger schwer verletzt

In München ist ein Fußgänger von einem Bus erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden. Der 25-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Das Kriseninterventionsteam war in der Kapuzinerstraße im Einsatz.