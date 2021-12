Schulbusunfall in Passau - ein Kind verletzt

Media

In Passau ist am Morgen ein Schulbus in ein geparktes Auto gefahren. Die meisten der 22 Kinder an Bord kamen bei der Kollision mit dem Schrecken davon. Ein Sechsjähriger wurde leicht verletzt. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

