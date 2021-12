Scholz zu Antrittsbesuch in Paris: Erste Themenrunde mit Macron

Zwei Tage nach seiner Vereidigung als Bundeskanzler ist Olaf Scholz zu seinem ersten Antrittsbesuch nach Paris gereist. Präsident Emmanuel Macron empfing den SPD-Politiker am Freitag im Élysée Palast zu einem Gespräch unter vier Augen und einem Mittagessen.

Schon vor seiner Wahl zum Kanzler hatte Scholz angekündigt, dass seine erste Auslandsreise nach Paris zu Macron gehen würde. Bei dem Treffen in Paris betonte er den Willen zur Zusammenarbeit. "Es geht darum, wie wir Europa stark machen können, die europäische Souveränität in all den Dimensionen, die dazu gehören." Dabei gehe es um ökonomische Fragen, um Sicherheitsfragen und Fragen der Außenpolitik. Bei dem Besuch seien die Themenfelder auch schon konkret angesprochen worden.

Vermittlungsarbeit im Ukraine-Konflikt

Mit Blick auf den Ukraine-Konflikt haben sich Scholz und Macron für eine Wiederbelebung des Normandie-Formates ausgesprochen. Dabei versuchen Deutschland und Frankreich zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln. Der Konflikt in der ukrainischen Industrieregion Donbass hält seit 2014 an.

Beide Politiker begrüßten die Initiative von US-Präsident Joe Biden, der am Dienstag mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin gesprochen hatte. "Alle Initiativen ergänzen einander", sagte Macron, der am Vormittag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert hatte.

Frankreichs Wunsch nach gelockerten Maastricht-Kriterien

Macron betonte seinen Wunsch zur Lockerung der Maastricht-Kriterien für Zukunftsinvestitionen in der EU. Es gehe darum, das Wachstum in der EU anzukurbeln und Vollbeschäftigung anzustreben, sagte der französische Präsident. Dazu müsse in innovative, grüne und digitale Branchen investiert werden, die Europas Souveränität stärkten. Um die dafür nötigen Investitionen zu beschleunigen, müssten pragmatische Abmachungen getroffen werden.

Scholz verwies auf den Corona-Wiederaufbaufonds, den Macron und er maßgeblich mit auf den Weg gebracht hätten - im Rahmen der geltenden Finanzregeln. "Es geht darum, dass wir das Wachstum, das wir mit dem Wiederaufbaufonds auf den Weg gebracht haben, auch weiterhin ermöglichen und aufrecht erhalten. Und dass wir gleichzeitig für solide Finanzen sorgen", sagte der deutsche Kanzler. Man werde die Flexibilität des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts voll ausnutzen. Dies sei kein Gegensatz. Er sei sicher, dass man zu gemeinsamen Konzepten gelangen werde.

Unentschiedenheit Scholz' in Olympia-Boycott-Frage

Über einen möglichen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking hat Scholz noch keine Entscheidung getroffen. "Was die Entwicklung der Olympischen Spiele betrifft, ist es in der Tat so, dass wir noch das Gespräch mit vielen anderen suchen, weil wir hier abgestimmt agieren wollen", sagte der SPD-Politiker am Freitag nach seinem Antrittsbesuch in Frankreich.

Macron verwies hingegen noch einmal auf seine Äußerungen vom Vortag. Er hatte deutlich gemacht, dass er einen diplomatischen Boykott für nicht hilfreich hält. Macro möchte mit den europäischen Partnern eine gemeinsame Haltung zur US-Forderung nach einem politischen Boykott verabreden. Bislang haben sich Länder wie Kanada und Großbritannien einer US-Initiative angeschlossen, die vorsieht, keine Regierungsvertreter zu den Winterspielen vom 4. bis 20. Februar 2022 zu entsenden.

Weiterreise nach Brüssel

Nach seinem Antrittsbesuch in Paris will sich Scholz bei der Europäischen Union und bei der Nato in Brüssel vorstellen.