Further Polizei nimmt Serieneinbrecher fest

Die Polizeiinspektion Furth im Wald hat nach einer intensiven Ermittlungsarbeit, bei der sie auch mit der tschechischen Polizei zusammengearbeitet hatte, einen Serieneinbrecher festnehmen können. Das gab sie am Mittwoch bekannt.

Einbruchsserie im Landkreis Cham seit Juli 2023

Der 47-jährige Mann aus Tschechien soll für insgesamt neun Wohnungseinbrüche in verschiedenen Orten im ganzen Landkreis Cham - von Bad Kötzting bis Zandt - verantwortlich sein. Die Einbruchsserie hatte im Juli vergangenen Jahres begonnen. Der Mann war dabei fast immer gleich vorgegangen: Er stieg in den Vormittagsstunden in Einfamilienhäuser ein, meist über gekippte Fenster oder indem er "kurzerhand" die Scheiben einschlug, so die Polizei. Dabei erbeutete er immer Bargeld, insgesamt einen mittleren vierstelligen Eurobetrag, verursachte aber auch nicht unerhebliche Sachschäden.

Misslungener E-Bike-Diebstahl bringt Polizei auf die Spur

Ins Visier der Ermittler war der 47-jährige Tscheche bereits Anfang dieses Jahres gekommen. Damals reichten die Beweise gegen ihn aber noch nicht aus. Entscheidend war dann ein Einbruch Ende März in Neukirchen beim Heiligen Blut, bei dem der Mann versuchte, ein E-Bike aus einer Garage zu stehlen. Die Hausbesitzerin beobachtete dies aber und stellte sich ihm in den Weg, so dass er wegrannte. Die Frau verfolgte ihn jedoch und konnte sich Teile seines tschechischen Autokennzeichens merken.

Kooperation deutscher und tschechischer Polizei

Im April traf sich die Further Polizei dann mit tschechischen Polizeikollegen in Domazlice zum Informationsaustausch über den 47-jährigen Tschechen. Am Montagmorgen klickten dann für ihn die Handschellen, so die Polizei. Beamte der Grenzpolizei Furth im Wald wurden auf der Bundesstraße 20 auf das Auto des Gesuchten aufmerksam, stoppten ihn und nahmen ihn aufgrund des bestehenden Haftbefehls fest.

Bei der anschließenden Vernehmung war der Mann geständig. Als Motiv für seine Einbrüche gab er Geldsorgen wegen Arbeitslosigkeit an. Der Tscheche sei "überrascht" gewesen über die enge Zusammenarbeit von deutscher und tschechischer Polizei. Momentan wird geprüft, ob der Mann noch für weitere Einbrüche im Landkreis Cham verantwortlich ist.