Kurze Freude über Beute - Einbrecher schnell gefasst

Der Tatverdächtige soll am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages in ein Einfamilienhaus in Taufkirchen an der Vils eingebrochen sein und dabei Bargeld, Schmuck und ein Tablet im Wert von insgesamt über 10.000 Euro gestohlen haben. Noch in der Tatnacht kontrollierten Streifenbeamte den 54-Jährigen zufällig am Bahnhof in Landshut, rund 30 Kilometer vom Tatort entfernt.

Hauseinbruch kurz zuvor

Weil er sich nicht ausweisen konnte und keine plausible Erklärung für die mitgeführten Wertgegenstände parat hatte, nahmen ihn die Polizisten mit auf die Wache. Dort stellte sich heraus, dass es sich um die Beute von dem Hauseinbruch wenige Stunden zuvor handelte.

Überführt durch Tablet-Ortung

Noch während der Vernehmung erschien der Sohn des bestohlenen Hausbesitzers auf der Dienststelle. Der 24-Jährige hatte das entwendete Tablet in Landshut geortet und kannte - im Gegensatz zu dem 54-Jährigen - auch Kennwort und Zugangsdaten. Gegen den mutmaßlichen Einbrecher wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, er kam in eine Justizvollzugsanstalt.